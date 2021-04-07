Прогноз на 5 дней
дождь+3°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ахметов виновен и освобожден. Чем закончилось административное дело в отношении акима Костаная?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41283
Ахметов виновен и освобожден. Чем закончилось административное дело в отношении акима Костаная?
Отправлено: 07.04.21 - 23:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановление по административному делу в отношении Кайрата Ахметова административный суд вынес в среду, 7 апреля. Сам аким Костаная, который в этот раз появился на процессе в режиме онлайн, свою вину не признал.
Читать новость

Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
884
Re: Ахметов виновен и освобожден. Чем закончилось...
Отправлено: 07.04.21 - 23:41
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В итоге судья признала Кайрата Ахметова виновным, но в связи со смягчающими обстоятельства постановила ограничиться устным замечанием.

А что, так можно было?
Устное замечание, это что? Такое есть, в адм. кодексе?
Тогда можно пьяных водителей так наказывать. Или хулиганов.
Или коррупционеров.
Или такой приговор. Признать виновным и наказать премией в размере месячного оклада. Каково?
Рс А теперь аким, как честный госслужащий, согласно Кодекса Чести и его нарушивший. Обязан уволиться? Или где!?
8-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6752
Re: Ахметов виновен и освобожден. Чем закончилось...
Отправлено: 07.04.21 - 23:55
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//освободить Кайрата Ахметова от административного наказания в виде штрафа,//
Да мельчают судьи, даже формулировки то какие -то не юридические.

Вот толи раньше:- // Решением суда принято решение освободить тов. Кайрата Ахметова от административного наказания. И назначить ему наказание в виде штрафа.// 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS