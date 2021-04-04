Козлов я: Семья Альберта Рау подарила школе в Валерьяновке новый спортзал-ангар. Их четверо братьев оттуда родом.
Жалко сноха Альберта Палыча не приехала Она в это время в заповеднике животных отсреливает Скандал недавно был в сети Вроде замяли быстро Рау всё-таки на имя столько работал чтобы не какой-то снохе ему его портить)
elektron: Есть поговорка, дареному коню в зубы не смотрят
Нууу от такого человека лучше глянуть) Мало ли Цитата:
elektron: А вы "НГ" всё так же любите? А с Днюхой поздравить слабо?
А зачем? Из вежливости,учтивости,культуры? Они знают что я их уважаю,люблю,целую Надеюсь, это, взаимно Чтобы форумчане видели? А оно мне надо? Человек который делает что то напоказ для других это не человек а программа передач,что зрители ждут то и сделает. Наша газета это не про журналистов и редакцию Журналисты приходят и уходят и редакция меняется Журналисты не центр и не пуп Наша газета это даже не про читателей,нас с вами... читатели теряют интерес к газете или просто время пришло... Наша газета это про власть Про сильную власть Про информационную власть Про власть над мыслью Про власть над умами И про связь с исполнительной Властью которая будет всегда Любая и такая и сякая И наша газета будет (надеюсь) И думаю....думаю что власть будет прислушиваться к нашей газете а газета будет понимать где к ней послушались а где нет... С праздником вообще Кто понял тот понял
Некий Сабит Султан из Кызыл Орды, пишет: "...документ за перевод стрелок часов в 2018 году подписали всего 2 000 человек из почти 800 000 населения области, это 0,5% от всей числености населения, правда при поддержке тогдашнего акима области, и перевод стрелок был осуществлён в ночь с 21 декабря на 22 декабря 2018 года. Не верьте тому что кызылординцы РАДЫ были переводу времени, многие даже НЕ ЗНАЛИ о переводе стрелок...".
Местная бизнес леди,Маргарита Толоконникова , которая тоже не рада переводу стрелок, даже не знает , о широко известном в узких кругах, инициатора идеи , якобы ВСЕМИРНО известного учёного Болата Нурхожаева.
ACROS: это 0,5% от всей числености населения, правда при поддержке тогдашнего акима области, и перевод стрелок был осуществлён
Это типа как в Англии, все знали о голосовании о выходе из Европы. Но молодёжь даже и не думала, что такое возможно, а когда голосование было проведено, начала возмущаться. В итоге имеем, то что имеем. Это к теме про голосования. Цитата:
ACROS: якобы ВСЕМИРНО известного учёного Болата Нурхожаева.
Ну про якобы уже не раз озвучивали, лучший из ни, который календарь придумал.
ACROS: документ за перевод стрелок часов в 2018 году подписали всего 2 000 человек из почти 800 000 населения области, это 0,5% от всей числености населения, правда при поддержке тогдашнего акима области, и перевод стрелок был осуществлён в ночь
Уже про это ктото писал мысль на форуме. И я с ней согласен. А давайте устроим голосования по вопросу что в сутках 24 часа? Или что в минуте 60 секунд. Или что килограмме 1000 грамм. Может ктото пожелает чтобы в литре было 1500 миллилитров. Что касается неудобств. Хочешь, чтобы время совпадало с Астанинским ну и Измени время своей работы, не с 9, а с 8 часов. Чего проще? Хочешь чтобы больше успел сделать, вставпй не в 9 утра, а с восходом солнца.
Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать