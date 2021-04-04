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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2307
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.04.21 - 16:13
#2011
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Семья Альберта Рау подарила школе в Валерьяновке новый спортзал-ангар. Их четверо братьев оттуда родом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7576
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.04.21 - 20:36
#2012
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Цитата:
Козлов я:
Семья Альберта Рау подарила школе в Валерьяновке новый спортзал-ангар. Их четверо братьев оттуда родом.

Жалко сноха Альберта Палыча не приехала
Она в это время в заповеднике животных отсреливает
Скандал недавно был в сети
Вроде замяли быстро
Рау всё-таки на имя столько работал чтобы не какой-то снохе ему его портить)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6752
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.04.21 - 20:49
#2013
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Цитата:
abaika95:
Скандал недавно был в сети

От этого подарок стал хуже?
Или на что намекаете?
А кто без греха? ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7576
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.04.21 - 21:05
#2014
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Цитата:
elektron:
От этого подарок стал хуже? Или на что намекаете? А кто без греха?

Хуже
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6752
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.04.21 - 21:08
#2015
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Цитата:
abaika95:
Хуже

Есть поговорка, дареному коню в зубы не смотрят ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6752
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.04.21 - 21:30
#2016
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Цитата:
abaika95:

А вы "НГ" всё так же любите? А с Днюхой поздравить слабо? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7576
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.04.21 - 00:00
#2017
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Цитата:
elektron:
Есть поговорка, дареному коню в зубы не смотрят

Нууу от такого человека лучше глянуть)
Мало ли
Цитата:
elektron:
А вы "НГ" всё так же любите? А с Днюхой поздравить слабо?

А зачем? Из вежливости,учтивости,культуры? Они знают что я их уважаю,люблю,целую
Надеюсь, это, взаимно
Чтобы форумчане видели? А оно мне надо? Человек который делает что то напоказ для других это не человек а программа передач,что зрители ждут то и сделает.
Наша газета это не про журналистов и редакцию
Журналисты приходят и уходят и редакция меняется
Журналисты не центр и не пуп
Наша газета это даже не про читателей,нас с вами... читатели теряют интерес к газете или просто время пришло...
Наша газета это про власть
Про сильную власть
Про информационную власть
Про власть над мыслью
Про власть над умами
И про связь с исполнительной Властью которая будет всегда
Любая и такая и сякая
И наша газета будет (надеюсь)
И думаю....думаю что власть будет прислушиваться к нашей газете а газета будет понимать где к ней послушались а где нет...
С праздником вообще
Кто понял тот понял
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10174
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.04.21 - 12:08
#2018
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Цитата:
abaika95:
Макс ты в будущей войне НАТО+Украины которые выступают против России за кого будешь?

За Иманбека) он к тому времени как раз второй хит выпустит, но это не точно :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7576
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.04.21 - 11:09
#2019
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Цитата:
maxsaf:
За Иманбека) он к тому времени как раз второй хит выпустит, но это не точно

Ооой ну топорно)
Можно же было как-то по сарказмичнее выкрутиться))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10174
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.04.21 - 21:17
#2020
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Цитата:
abaika95:
Можно же было как-то по сарказмичнее выкрутиться))

Ну какой вопрос - такой и ответ )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10174
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.04.21 - 03:02
#2021
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Цитата:
abaika95: В каждой щютке должна быть щютка а не просто обычный комплекс неполноценности

Хватит комплексовать, начинайте уже шутить :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1849
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.04.21 - 22:39
#2022
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Некий Сабит Султан из Кызыл Орды, пишет: "...документ за перевод стрелок часов в 2018 году подписали всего 2 000 человек из почти 800 000 населения области, это 0,5% от всей числености населения, правда при поддержке тогдашнего акима области, и перевод стрелок был осуществлён в ночь с 21 декабря на 22 декабря 2018 года. Не верьте тому что кызылординцы РАДЫ были переводу времени, многие даже НЕ ЗНАЛИ о переводе стрелок...".

Местная бизнес леди,Маргарита Толоконникова , которая тоже не рада переводу стрелок, даже не знает , о широко известном в узких кругах, инициатора идеи , якобы ВСЕМИРНО известного учёного Болата Нурхожаева.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6752
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.04.21 - 22:49
#2023
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Цитата:
ACROS:
это 0,5% от всей числености населения, правда при поддержке тогдашнего акима области, и перевод стрелок был осуществлён

Это типа как в Англии, все знали о голосовании о выходе из Европы. Но молодёжь даже и не думала, что такое возможно, а когда голосование было проведено, начала возмущаться. В итоге имеем, то что имеем. Это к теме про голосования. :lol: Цитата:
ACROS:
якобы ВСЕМИРНО известного учёного Болата Нурхожаева.

Ну про якобы уже не раз озвучивали, лучший из ни, который календарь придумал. 8-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
884
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.04.21 - 23:50
#2024
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Цитата:
ACROS:
документ за перевод стрелок часов в 2018 году подписали всего 2 000 человек из почти 800 000 населения области, это 0,5% от всей числености населения, правда при поддержке тогдашнего акима области, и перевод стрелок был осуществлён в ночь

Уже про это ктото писал мысль на форуме.
И я с ней согласен. А давайте устроим голосования по вопросу что в сутках 24 часа? Или что в минуте 60 секунд. Или что килограмме 1000 грамм.
Может ктото пожелает чтобы в литре было 1500 миллилитров.
Что касается неудобств. Хочешь, чтобы время совпадало с Астанинским ну и Измени время своей работы, не с 9, а с 8 часов. Чего проще?
Хочешь чтобы больше успел сделать, вставпй не в 9 утра, а с восходом солнца.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
884
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.04.21 - 23:52
#2025
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Цитата:
elektron:
Ну про якобы уже не раз озвучивали, лучший из ни, который календарь придумал.

Этот не тот который доказывает что в году 13 месяцев?
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