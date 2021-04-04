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elektron:

Есть поговорка, дареному коню в зубы не смотрят

elektron:

А вы "НГ" всё так же любите? А с Днюхой поздравить слабо?

Цитата:Нууу от такого человека лучше глянуть)Мало лиЦитата:А зачем? Из вежливости,учтивости,культуры? Они знают что я их уважаю,люблю,целуюНадеюсь, это, взаимноЧтобы форумчане видели? А оно мне надо? Человек который делает что то напоказ для других это не человек а программа передач,что зрители ждут то и сделает.Наша газета это не про журналистов и редакциюЖурналисты приходят и уходят и редакция меняетсяЖурналисты не центр и не пупНаша газета это даже не про читателей,нас с вами... читатели теряют интерес к газете или просто время пришло...Наша газета это про властьПро сильную властьПро информационную властьПро власть над мысльюПро власть над умамиИ про связь с исполнительной Властью которая будет всегдаЛюбая и такая и сякаяИ наша газета будет (надеюсь)И думаю....думаю что власть будет прислушиваться к нашей газете а газета будет понимать где к ней послушались а где нет...С праздником вообщеКто понял тот понял