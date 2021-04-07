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Родственники убитого считают, что Александра убивали несколько человек, причем сначала пытали. И причиной стал не конфликт на дороге, которого, как они утверждают, вообще не было. Да и с обвиняемым, по их словам, Ладуда знаком не был.