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≡ Дело об убийстве сотрудника ТОО «Олжа Агро» в Узунколе - Адвокат планирует взять разрешение на эксгумацию тела
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41283
Дело об убийстве сотрудника ТОО «Олжа Агро» в Узунколе - Адвокат планирует взять разрешение на эксгумацию тела
Отправлено: 07.04.21 - 17:12
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Родственники убитого считают, что Александра убивали несколько человек, причем сначала пытали. И причиной стал не конфликт на дороге, которого, как они утверждают, вообще не было. Да и с обвиняемым, по их словам, Ладуда знаком не был.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
249
Re: Дело об убийстве сотрудника ТОО «Олжа Агро» в Узунколе -...
Отправлено: 07.04.21 - 17:12
#1
Комментарий удален модератором.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6752
Re: Дело об убийстве сотрудника ТОО «Олжа Агро» в Узунколе -...
Отправлено: 07.04.21 - 23:46
#2
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Да тут и обсуждать нечего. Посмотреть на моську лица, уже достаточно...Явно не романтический вечер обеспечен. :lol:
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