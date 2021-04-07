Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Ахметов виновен и освобожден. Чем закончилось административное дело в отношении акима Костаная?
Ахметов виновен и освобожден. Чем закончилось административное дело в отношении акима Костаная?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 64
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать