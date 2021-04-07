Отправлено: - 23:41



В итоге судья признала Кайрата Ахметова виновным, но в связи со смягчающими обстоятельства постановила ограничиться устным замечанием.



Цитата:А что, так можно было?Устное замечание, это что? Такое есть, в адм. кодексе?Тогда можно пьяных водителей так наказывать. Или хулиганов.Или коррупционеров.Или такой приговор. Признать виновным и наказать премией в размере месячного оклада. Каково?Рс А теперь аким, как честный госслужащий, согласно Кодекса Чести и его нарушивший. Обязан уволиться? Или где!?