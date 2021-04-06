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5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41283
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 06.04.21 - 20:42
Прения по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности по разработке песчаного карьера вблизи села Заречное прошли сегодня, 6 апреля, в Костанайском районном суде.
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Re: 5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района...
Отправлено: 06.04.21 - 20:42
Цитата:
Какой моральный ущерб он ещё оценивает?
Ещё в какие-то фантастические 110 млн
Его честь и достоинство пострадало от того что Садыков от него проводку газа потребовал?
Или у него такие сильные переживания случились что он спиваться начал?)
Цитата:
А жители заречного знают что это территория не поселка?))
оценивает упущенную прибыль в 42 млн тенге и моральный ущерб в 110 млн тенге.
Какой моральный ущерб он ещё оценивает?
Ещё в какие-то фантастические 110 млн
Его честь и достоинство пострадало от того что Садыков от него проводку газа потребовал?
Или у него такие сильные переживания случились что он спиваться начал?)
Цитата:
Ваша честь, я буду в этом году на этом карьере работать и добывать этот песок! Он говорит, что я добровольно откажусь от лицензии, но такого не будет! И население Заречного тоже не создаст мне преграду, потому что это территория не поселка, а района
А жители заречного знают что это территория не поселка?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3273
Re: 5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района...
Отправлено: 06.04.21 - 20:56
Тёзка ,исправь - СибИреязвенное .
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 289
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 06.04.21 - 21:38
Цитата:
Спасибо, исправили
Гога:
Тёзка ,исправь - СибИреязвенное .
Тёзка ,исправь - СибИреязвенное .
Спасибо, исправили
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6752
Re: 5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района...
Отправлено: 06.04.21 - 21:40
Ну вот дожили- //возразила адвокат подсудимого Лимара СЕРГАЗИНА. - В данном случае одни члены комиссии говорят, что решали большинством голосов, другие - что участок был в санзоне.//
А для чего тогда ГУ земельных отношений. Или уже по привычке, главное проголосовать? Специалисты по идее решать должны.
Маразм крепчал...
-//что замакима необоснованно отказывает в выдаче участка, а членов комиссии склонил к голосованию за отказ. Но где жалоба от членов комиссии в вышестоящую инстанцию? Её нет! Тогда все эти обвинения надуманы и голословны//
Комиссия отказала, чего непонятного. Вот где его жалобы в вышестоящие инстанции?
-//И население Заречного тоже не создаст мне преграду, потому что это территория не поселка, а района. Моя территория не находится в санитарной зоне, все документы у меня есть!//
Ну прям Дон Кихот. И жители ему не почём и территория его...
А ресурсы земли Казахстанской, чьи вообще?
А для чего тогда ГУ земельных отношений. Или уже по привычке, главное проголосовать? Специалисты по идее решать должны.
Маразм крепчал...
-//что замакима необоснованно отказывает в выдаче участка, а членов комиссии склонил к голосованию за отказ. Но где жалоба от членов комиссии в вышестоящую инстанцию? Её нет! Тогда все эти обвинения надуманы и голословны//
Комиссия отказала, чего непонятного. Вот где его жалобы в вышестоящие инстанции?
-//И население Заречного тоже не создаст мне преграду, потому что это территория не поселка, а района. Моя территория не находится в санитарной зоне, все документы у меня есть!//
Ну прям Дон Кихот. И жители ему не почём и территория его...
А ресурсы земли Казахстанской, чьи вообще?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10174
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 06.04.21 - 22:19
Цитата:
Вы про северный Казахстан или про остальную территорию? (это юмор такой если кто не понял. Абайке, видите ли, щютки мои разонравились))
[Исправлено: maxsaf, 06.04.2021 - 22:20]
elektron:
А ресурсы земли Казахстанской, чьи вообще?
А ресурсы земли Казахстанской, чьи вообще?
Вы про северный Казахстан или про остальную территорию? (это юмор такой если кто не понял. Абайке, видите ли, щютки мои разонравились))
[Исправлено: maxsaf, 06.04.2021 - 22:20]
Re: 5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района...
Отправлено: 06.04.21 - 22:46
Цитата:
В каждой щютке должна быть щютка а не просто обычный комплекс неполноценности или наезд выдаваемый под видом щютки)
Вот ваши в Канаде чето не любят как канадцев показывают в сериале Южный Парк и обижаются а почему? Щютка же?))
maxsaf:
(это юмор такой если кто не понял. Абайке, видите ли, щютки мои разонравились
(это юмор такой если кто не понял. Абайке, видите ли, щютки мои разонравились
В каждой щютке должна быть щютка а не просто обычный комплекс неполноценности или наезд выдаваемый под видом щютки)
Вот ваши в Канаде чето не любят как канадцев показывают в сериале Южный Парк и обижаются а почему? Щютка же?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6752
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 06.04.21 - 23:15
Мне вот интересно, каким боком тут вообще Аким Костанайского района, когда такими вопросами Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области заниматься должно?
Б
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.08.20
- Сообщений:
- 3
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 06.04.21 - 23:49
Предоставление зем участка для целей недропользования относится к компетенции акима области. По зем кодексу и гос услуге заявление подается в акимат области и рассматривается на областной зем комиссии. Канцелярия района должна была перенаправить заявление потерпевшего в канцелярию области по компетенции, районной зем комиссии вообще не должно было быть. Зам акима вообще не знает земельный кодекс, он явно превысил свои полномочия. Как раз в состав обл зем комиисии входит орган который выдавал лицензию, такие заявления рассмаривают на уровне области, эти требования расписаны в зем кодексе и Положение о зем комиссии утвержденные МСХ РК. Позиция обвиняемого и адвоката противоречит земельному законодательству
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 249
Re: 5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района...
Отправлено: 07.04.21 - 09:08
Цитата:
Так тут стрелочник ведь нужен!Человек защищал интересы населения Заречного,а его подставили и в тюрьму!Как можно разрешать добывать песок в десяти метрах от жилого массива? Так скоро внутри посёлка будут добывать песок
elektron:
Мне вот интересно, каким боком тут вообще Аким Костанайского района, когда такими вопросами Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области заниматься должно?
Мне вот интересно, каким боком тут вообще Аким Костанайского района, когда такими вопросами Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области заниматься должно?
Так тут стрелочник ведь нужен!Человек защищал интересы населения Заречного,а его подставили и в тюрьму!Как можно разрешать добывать песок в десяти метрах от жилого массива? Так скоро внутри посёлка будут добывать песок
(Пользователи)
- Регистрация:
- 04.02.21
- Сообщений:
- 3
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 07.04.21 - 13:00
Вот тут возникает вопрос. В итоге Сарсекенову выдали этот участок и выдали его на основании согласования земельной комисии района. Эта формулировка указана в саммо постанолении акима области. И тут вопрос, аким области тоже не знает законадательство? Раз выдает участок на основании согласования комисией района и указывает это в своем постановлении?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1282
Re: 5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района...
Отправлено: 07.04.21 - 21:42
Цитата:
По большому счёту, аким может и не знать какие-то моменты. Для этого есть штат юристов и прочих специалистов, а вот их компетентность вызывает сомнения.
Lo Siento:
И тут вопрос, аким области тоже не знает законадательство?
И тут вопрос, аким области тоже не знает законадательство?
По большому счёту, аким может и не знать какие-то моменты. Для этого есть штат юристов и прочих специалистов, а вот их компетентность вызывает сомнения.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6752
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 07.04.21 - 22:15
Цитата:
Вот и меня интересует, причём тут Аким района? РС: Точнее даже зам. Зачем и почему Чел именно с ним дела замутил?
Потом, если Аким области отвечает, тогда зачем Цитата:
нужно? и чем они занимаются?Цитата:
Ну за это и срок, тут понятно.
[Исправлено: elektron, 07.04.2021 - 17:18]
Блогер:
Предоставление зем участка для целей недропользования относится к компетенции акима области
Предоставление зем участка для целей недропользования относится к компетенции акима области
Вот и меня интересует, причём тут Аким района? РС: Точнее даже зам. Зачем и почему Чел именно с ним дела замутил?
Потом, если Аким области отвечает, тогда зачем Цитата:
elektron:
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области
нужно? и чем они занимаются?Цитата:
Блогер:
он явно превысил свои полномочия
он явно превысил свои полномочия
Ну за это и срок, тут понятно.
[Исправлено: elektron, 07.04.2021 - 17:18]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6752
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 07.04.21 - 23:07
Цитата:
Да кстати формулировка не совсем понятна, что значит недропользование и в чём разница к недра использованию? Лично я в недропользовании вижу использование недр в различных целях, разведение скота, выращивание культур различных зерновых. А в использовании, как раз обратное- наживу за счёт того что в земле, которая государству (то есть народу) принадлежит. Разные вещи как то. И так хорошо страну разбазарили, теперь ещё и регионально ради наживы уничтожать, то что осталось? Ради местечковых "хозяев"?
В Германии не Аким, а соответствующие службы такие вопросы решают, а Аким за их работу отвечает.
[Исправлено: elektron, 07.04.2021 - 18:09]
Блогер:
для целей недропользования относится к компетенции акима области.
для целей недропользования относится к компетенции акима области.
Да кстати формулировка не совсем понятна, что значит недропользование и в чём разница к недра использованию? Лично я в недропользовании вижу использование недр в различных целях, разведение скота, выращивание культур различных зерновых. А в использовании, как раз обратное- наживу за счёт того что в земле, которая государству (то есть народу) принадлежит. Разные вещи как то. И так хорошо страну разбазарили, теперь ещё и регионально ради наживы уничтожать, то что осталось? Ради местечковых "хозяев"?
В Германии не Аким, а соответствующие службы такие вопросы решают, а Аким за их работу отвечает.
[Исправлено: elektron, 07.04.2021 - 18:09]
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