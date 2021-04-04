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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 357 из 357«1...355356357
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21552
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.04.21 - 12:12
#5341
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Алекс, Во истину - Воскресе!
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21552
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.04.21 - 12:33
#5342
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https://c.radikal.ru/c11/2011/f1/cdb99966c94b.gif
Наша Газета!... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 04.04.2021 - 12:35]
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
289
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.04.21 - 13:15
#5343
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Цитата:
drakon:
Наша Газета!...

Спасибо! От всей редакции! :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21552
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.04.21 - 14:20
#5344
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:lol: ;-) :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11587
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.04.21 - 14:27
#5345
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Цитата:
drakon:

твое нашел- текила.
а сомбреро у тебя есть?
иначе не катит.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21552
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.04.21 - 22:43
#5346
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Вот так можно, в КОстанае, сушить асфальт.

В каждую квартиру по - кусочку... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 05.04.2021 - 22:46]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21552
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.04.21 - 12:20
#5347
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Утро. 7 часов. Температура воздуха +1.

Ночью снег - падалж Такого ещё я,
не видел. В апреле - снег... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21552
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.04.21 - 16:03
#5348
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Мой обед сегодня.
https://c05/2104/0b/e5689e8842bc.jpg
Как пить, к обеду?... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 06.04.2021 - 21:57]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11587
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.04.21 - 16:08
#5349
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Цитата:
drakon:
Как пить, к обеду?..


какой повод?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21552
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.21 - 21:27
#5350
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Смородина, зацвела - впервые.Но не знаю,
https://c.radikal.ru/c23/2104/11/083d20b6c06d.jpg
Булут ли ягоды. Ночами минусовая температура... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 07.04.2021 - 21:30]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21552
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.21 - 21:43
#5351
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https://c.radikal.ru/c26/2104/55/1d6ec5a447be.jpg
И сакура тоже - зацвела... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6752
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.21 - 21:49
#5352
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Цитата:
drakon:
И сакура тоже - зацвела...

У нас давно уже всё цветёт и пахнет. :lol:
Но вот со вчера снег пошёл и сегодня идёт. Бедные пчёлки.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21552
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.21 - 21:58
#5353
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Цитата:
elektron:
Но вот со вчера снег пошёл и сегодня идёт. Бедные пчёлки.

У нас, то же самое, снег. Да, такое за 20 лет, вижу - впервые... 8-) :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6752
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.21 - 22:26
#5354
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Цитата:
drakon:
Да, такое за 20 лет, вижу - впервые..

Я во второй, а вообще говорят глобальное потепление же :lol:
Опять наверное Путин виноват? ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21552
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.21 - 22:43
#5355
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Цитата:
elektron:
Опять наверное Путин виноват? ;-)

Конечно. Не Библиотекарь - же... :lol: ;-)
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