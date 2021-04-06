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≡ 5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41282
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 06.04.21 - 20:42
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Прения по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности по разработке песчаного карьера вблизи села Заречное прошли сегодня, 6 апреля, в Костанайском районном суде.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7576
Re: 5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района...
Отправлено: 06.04.21 - 20:42
#1
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Цитата:
оценивает упущенную прибыль в 42 млн тенге и моральный ущерб в 110 млн тенге.

Какой моральный ущерб он ещё оценивает?
Ещё в какие-то фантастические 110 млн
Его честь и достоинство пострадало от того что Садыков от него проводку газа потребовал?
Или у него такие сильные переживания случились что он спиваться начал?)
Цитата:
Ваша честь, я буду в этом году на этом карьере работать и добывать этот песок! Он говорит, что я добровольно откажусь от лицензии, но такого не будет! И население Заречного тоже не создаст мне преграду, потому что это территория не поселка, а района

А жители заречного знают что это территория не поселка?))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3273
Re: 5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района...
Отправлено: 06.04.21 - 20:56
#2
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Тёзка ,исправь - СибИреязвенное .
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
289
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 06.04.21 - 21:38
#3
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Цитата:
Гога:
Тёзка ,исправь - СибИреязвенное .

Спасибо, исправили
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6747
Re: 5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района...
Отправлено: 06.04.21 - 21:40
#4
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Ну вот дожили- //возразила адвокат подсудимого Лимара СЕРГАЗИНА. - В данном случае одни члены комиссии говорят, что решали большинством голосов, другие - что участок был в санзоне.//
А для чего тогда ГУ земельных отношений. Или уже по привычке, главное проголосовать? Специалисты по идее решать должны. :lol:
Маразм крепчал...
-//что замакима необоснованно отказывает в выдаче участка, а членов комиссии склонил к голосованию за отказ. Но где жалоба от членов комиссии в вышестоящую инстанцию? Её нет! Тогда все эти обвинения надуманы и голословны//
Комиссия отказала, чего непонятного. Вот где его жалобы в вышестоящие инстанции?
-//И население Заречного тоже не создаст мне преграду, потому что это территория не поселка, а района. Моя территория не находится в санитарной зоне, все документы у меня есть!//
Ну прям Дон Кихот. И жители ему не почём и территория его... ;-)
А ресурсы земли Казахстанской, чьи вообще?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10174
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 06.04.21 - 22:19
#5
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Цитата:
elektron:
А ресурсы земли Казахстанской, чьи вообще?

Вы про северный Казахстан или про остальную территорию? :lol: (это юмор такой если кто не понял. Абайке, видите ли, щютки мои разонравились))

[Исправлено: maxsaf, 06.04.2021 - 22:20]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7576
Re: 5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района...
Отправлено: 06.04.21 - 22:46
#6
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Цитата:
maxsaf:
(это юмор такой если кто не понял. Абайке, видите ли, щютки мои разонравились

В каждой щютке должна быть щютка а не просто обычный комплекс неполноценности или наезд выдаваемый под видом щютки)
Вот ваши в Канаде чето не любят как канадцев показывают в сериале Южный Парк и обижаются а почему? Щютка же?))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6747
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 06.04.21 - 23:15
#7
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Мне вот интересно, каким боком тут вообще Аким Костанайского района, когда такими вопросами Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области заниматься должно?
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Б
§ Блогер
(Пользователи)
Регистрация:
30.08.20
Сообщений:
3
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 06.04.21 - 23:49
#8
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Предоставление зем участка для целей недропользования относится к компетенции акима области. По зем кодексу и гос услуге заявление подается в акимат области и рассматривается на областной зем комиссии. Канцелярия района должна была перенаправить заявление потерпевшего в канцелярию области по компетенции, районной зем комиссии вообще не должно было быть. Зам акима вообще не знает земельный кодекс, он явно превысил свои полномочия. Как раз в состав обл зем комиисии входит орган который выдавал лицензию, такие заявления рассмаривают на уровне области, эти требования расписаны в зем кодексе и Положение о зем комиссии утвержденные МСХ РК. Позиция обвиняемого и адвоката противоречит земельному законодательству
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
249
Re: 5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района...
Отправлено: 07.04.21 - 09:08
#9
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Цитата:
elektron:
Мне вот интересно, каким боком тут вообще Аким Костанайского района, когда такими вопросами Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области заниматься должно?

Так тут стрелочник ведь нужен!Человек защищал интересы населения Заречного,а его подставили и в тюрьму!Как можно разрешать добывать песок в десяти метрах от жилого массива? Так скоро внутри посёлка будут добывать песок
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Lo Siento
§ Lo Siento
(Пользователи)
Регистрация:
04.02.21
Сообщений:
3
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 07.04.21 - 13:00
#10
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Вот тут возникает вопрос. В итоге Сарсекенову выдали этот участок и выдали его на основании согласования земельной комисии района. Эта формулировка указана в саммо постанолении акима области. И тут вопрос, аким области тоже не знает законадательство? Раз выдает участок на основании согласования комисией района и указывает это в своем постановлении?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1282
Re: 5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района...
Отправлено: 07.04.21 - 21:42
#11
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Цитата:
Lo Siento:
И тут вопрос, аким области тоже не знает законадательство?

По большому счёту, аким может и не знать какие-то моменты. Для этого есть штат юристов и прочих специалистов, а вот их компетентность вызывает сомнения.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6747
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 07.04.21 - 22:15
#12
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Цитата:
Блогер:
Предоставление зем участка для целей недропользования относится к компетенции акима области

Вот и меня интересует, причём тут Аким района?:-x РС: Точнее даже зам. Зачем и почему Чел именно с ним дела замутил?
Потом, если Аким области отвечает, тогда зачем Цитата:
elektron:
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области

нужно? и чем они занимаются?Цитата:
Блогер:
он явно превысил свои полномочия

Ну за это и срок, тут понятно.

[Исправлено: elektron, 07.04.2021 - 17:18]
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