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оценивает упущенную прибыль в 42 млн тенге и моральный ущерб в 110 млн тенге.

Ваша честь, я буду в этом году на этом карьере работать и добывать этот песок! Он говорит, что я добровольно откажусь от лицензии, но такого не будет! И население Заречного тоже не создаст мне преграду, потому что это территория не поселка, а района

Цитата:Какой моральный ущерб он ещё оценивает?Ещё в какие-то фантастические 110 млнЕго честь и достоинство пострадало от того что Садыков от него проводку газа потребовал?Или у него такие сильные переживания случились что он спиваться начал?)Цитата:А жители заречного знают что это территория не поселка?))