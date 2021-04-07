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Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41282
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 12:32
Видео в редакцию "НГ" прислал наш читатель Ермек. По его словам, на ул. Мауленова, на въезде на кольцо на Уральской, под водой прячется яма. И из-за этой ямы уже не одна машина проколола там шины.
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V
(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.11.19
- Сообщений:
- 1
Re: Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин...
Отправлено: 07.04.21 - 12:32
Так и не понял где именно яма...
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 13:39
Цитата:
Проедь по улице - узнаешь...
Vlad Kostanai:
Так и не понял где именно яма...
Так и не понял где именно яма...
Проедь по улице - узнаешь...
Re: Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин...
Отправлено: 07.04.21 - 14:03
где яма он и сам не знает,
и что в этой яме.
где то там под водой.
прячется.
и что в этой яме.
где то там под водой.
прячется.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1149
Re: Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин...
Отправлено: 07.04.21 - 14:07
Я тоже на днях диск погнул и колесо спустило. На Дружбы, перед элеватором яма неприятная. Да что говорить, дорог не было, нет и не будет. Не могут у нас ни строить, ни принимать, ни поддерживать, ничего не могут. И ситуация не улучшится -100%
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1239
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 14:50
Цитата:
Промежутки между ремонтами постоянно сокращаются и после следующего ремонта всегда становится хуже, чем после предыдущего. В этом году на дорогах вытаяли особенно славные дыры, но они в своем праве, дороги-то не чистили. Хорошо, что есть зима, когда ямы уютно спят под снегом, не требуя к себе внимания. Остается только как-то перекантоваться в теплый период и опять настанет лепота.
olegggon:
Да что говорить, дорог не было, нет и не будет.
Да что говорить, дорог не было, нет и не будет.
Промежутки между ремонтами постоянно сокращаются и после следующего ремонта всегда становится хуже, чем после предыдущего. В этом году на дорогах вытаяли особенно славные дыры, но они в своем праве, дороги-то не чистили. Хорошо, что есть зима, когда ямы уютно спят под снегом, не требуя к себе внимания. Остается только как-то перекантоваться в теплый период и опять настанет лепота.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4582
Re: Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин...
Отправлено: 07.04.21 - 16:14
В Рудном дорожники битым кипичем закладывают на дороге ямы, хотя бы так. Есть несколько мест накопления талых вод, ну никак неразрешимая проблем, возле церкви, рынок бак-бак и возле магазина айсберг.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 249
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 16:39
Дороги сейчас более менее..как вспомните какая дорога была по улице Беды при коммуняках
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 07.04.2021 - 16:51]
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 07.04.2021 - 16:51]
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 17:06
Цитата:
Неужели есть ещё такие старые люди,
которык помнят улицы, при коммуняках?...
ПолиграфЪ Боярышников:
какая дорога была по улице Беды при коммуняках
какая дорога была по улице Беды при коммуняках
Неужели есть ещё такие старые люди,
которык помнят улицы, при коммуняках?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 249
Re: Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин...
Отправлено: 07.04.21 - 17:15
Цитата:
Так я жила по ул.Беды и в школу ходила пешком!
drakon:
которык помнят улицы, при коммуняках?
которык помнят улицы, при коммуняках?
Так я жила по ул.Беды и в школу ходила пешком!
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 17:56
Цитата:
А почему, пешком. Карту не
могла - получить?...
ПолиграфЪ Боярышников:
школу ходила пешком!
школу ходила пешком!
А почему, пешком. Карту не
могла - получить?...
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 18:59
quote]drakon: почему, пешком. Карту не могла - получить?
в Златоусте тогда только пешком все ходили. и стар и млад.
пили боярышник, и в школу.
и вот имеем результат на форуме.
в Златоусте тогда только пешком все ходили. и стар и млад.
пили боярышник, и в школу.
и вот имеем результат на форуме.
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 19:48
Цитата:
наверное полиграфов до сих пор поезда под откос пускает.
drakon:
Неужели есть ещё такие старые люди, которык помнят улицы, при коммуняках?..
Неужели есть ещё такие старые люди, которык помнят улицы, при коммуняках?..
наверное полиграфов до сих пор поезда под откос пускает.
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 19:57
Цитата:
Тебя, так - бить. Можно и на Акимпат с - винтовкой...
alex_60:
полиграфов до сих пор поезда под откос пускает.
полиграфов до сих пор поезда под откос пускает.
Тебя, так - бить. Можно и на Акимпат с - винтовкой...
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