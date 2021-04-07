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≡ Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41282
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 12:32
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Видео в редакцию "НГ" прислал наш читатель Ермек. По его словам, на ул. Мауленова, на въезде на кольцо на Уральской, под водой прячется яма. И из-за этой ямы уже не одна машина проколола там шины.
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V
§ Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
1
Re: Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин...
Отправлено: 07.04.21 - 12:32
#1
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Так и не понял где именно яма...
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21547
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 13:39
#2
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Цитата:
Vlad Kostanai:
Так и не понял где именно яма...

Проедь по улице - узнаешь... ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11587
Re: Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин...
Отправлено: 07.04.21 - 14:03
#3
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где яма он и сам не знает,
и что в этой яме.
где то там под водой.
прячется.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1149
Re: Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин...
Отправлено: 07.04.21 - 14:07
#4
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Я тоже на днях диск погнул и колесо спустило. На Дружбы, перед элеватором яма неприятная. Да что говорить, дорог не было, нет и не будет. Не могут у нас ни строить, ни принимать, ни поддерживать, ничего не могут. И ситуация не улучшится -100%
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1239
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 14:50
#5
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Цитата:
olegggon:
Да что говорить, дорог не было, нет и не будет.

Промежутки между ремонтами постоянно сокращаются и после следующего ремонта всегда становится хуже, чем после предыдущего. В этом году на дорогах вытаяли особенно славные дыры, но они в своем праве, дороги-то не чистили. Хорошо, что есть зима, когда ямы уютно спят под снегом, не требуя к себе внимания. Остается только как-то перекантоваться в теплый период и опять настанет лепота.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4582
Re: Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин...
Отправлено: 07.04.21 - 16:14
#6
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В Рудном дорожники битым кипичем закладывают на дороге ямы, хотя бы так. Есть несколько мест накопления талых вод, ну никак неразрешимая проблем, возле церкви, рынок бак-бак и возле магазина айсберг.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
249
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 16:39
#7
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Дороги сейчас более менее..как вспомните какая дорога была по улице Беды при коммуняках

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 07.04.2021 - 16:51]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21547
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 17:06
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
какая дорога была по улице Беды при коммуняках

Неужели есть ещё такие старые люди,
которык помнят улицы, при коммуняках?... :lol: ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
249
Re: Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин...
Отправлено: 07.04.21 - 17:15
#9
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Цитата:
drakon:
которык помнят улицы, при коммуняках?

Так я жила по ул.Беды и в школу ходила пешком!
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21547
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 17:56
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
школу ходила пешком!

А почему, пешком. Карту не
могла - получить?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11587
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 18:59
#11
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quote]drakon: почему, пешком. Карту не могла - получить?
в Златоусте тогда только пешком все ходили. и стар и млад.
пили боярышник, и в школу.
и вот имеем результат на форуме.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11587
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 19:48
#12
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Цитата:
drakon:
Неужели есть ещё такие старые люди, которык помнят улицы, при коммуняках?..


наверное полиграфов до сих пор поезда под откос пускает.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21547
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 19:57
#13
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Цитата:
alex_60:
полиграфов до сих пор поезда под откос пускает.

Тебя, так - бить. Можно и на Акимпат с - винтовкой... :lol: ;-)
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