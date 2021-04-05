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≡ Кто спасет утопающих? - На жалобы горожан о подтоплении ответили чиновники в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41282
Кто спасет утопающих? - На жалобы горожан о подтоплении ответили чиновники в Костанае
Отправлено: 05.04.21 - 20:24
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Поводом для брифинга, который прошел сегодня, 5 апреля, вечером в РСК, стали многочисленные публикации в СМИ, в том числе в "НГ", в которых костанайцы жаловались на подтопление их районов, дворов и домов.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13843
Кто спасет утопающих? - На жалобы горожан о подтоплении ответили чиновники в Костанае
Отправлено: 06.04.21 - 21:11
#15
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Цитата:
ГИП:
такими проектами на реконструкцию улиц без ливневой канализации

ЛК - это не одного года вопрос. Году в 2015-м - 2016-м вроде был клич (именно клич, а не тендер - видимо изучали вопрос) о концепции ЛК в Кустанае. Но потом я про это ничего не слышал. Кто-то говорит что сети под дорогами настолько перепутаны, что её просто некуда будет класть. Ну и начинать нужно с нижних улиц - сначала с них собрать, а потом и выше подниматься можно. А ещё их очищать нужно перед сбросом в реку, а это несколько немаленьких таких сооружений. Вот и не решаются на них выделять деньги. Тут нужен пинок от президента, наверное - тогда будут ежегодно активно что-то делать.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2057
Кто спасет утопающих? - На жалобы горожан о подтоплении ответили чиновники в Костанае
Отправлено: 06.04.21 - 21:20
#16
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Цитата:
ГИП:
Рабочий проект на реконструкцию разработали, по Техническому заданию на проектирование, в лучших «традициях» заданных Заказчиком и Техническим заказчиком в лице ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костаная»,

В Отделе ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костаная, однозначно висят тезисы великого гуру-зама недавно прошедшего времени:

:lol:

Цитата:
Victor Yang: Тут нужен пинок от президента,
Пинки против тезисов гуру - бессильны 8-)

[Исправлено: Нурбанчик, 06.04.2021 - 21:42]
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
111
Re: Кто спасет утопающих? - На жалобы горожан о подтоплении...
Отправлено: 06.04.21 - 21:29
#17
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Цитата:
Маркс:
Глядя на все это безобразие возникают вопросы, где техника, которой, как уверяли, предостаточно? Неужели трудно один раз проехать и прочистить плитку от зимней грязи и снега? Где дворники, которые раньше убирали тротуары? Даже центральные улицы выглядят непрезентабельно. Да что там непрезентабельно, непроходимо.

зимние деньги уже освоили, а весенних еще нет, вот и весь вопрос
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3273
Re: Кто спасет утопающих? - На жалобы горожан о подтоплении...
Отправлено: 07.04.21 - 03:27
#18
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Цитата:
Victor Yang:

--- Вы не ответили на #12 коммент
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13843
Кто спасет утопающих? - На жалобы горожан о подтоплении ответили чиновники в Костанае
Отправлено: 07.04.21 - 07:39
#19
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Цитата:
Гога:
--- Вы не ответили на #12 коммент

А чего там отвечать? Я понятия не имею. Я всего лишь перевёл для наглядности квадратные метры в погонные. Где и сколько - понятия не имею. Вообще район кривого плохо знаю. Но ЕМНИП, там дороги пошире будут - четырёхполосные, нет?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3273
Кто спасет утопающих? - На жалобы горожан о подтоплении ответили чиновники в Костанае
Отправлено: 07.04.21 - 18:48
#20
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Цитата:
Victor Yang:
Я понятия не имею.

----Красиво ответили !!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3273
Кто спасет утопающих? - На жалобы горожан о подтоплении ответили чиновники в Костанае
Отправлено: 07.04.21 - 18:51
#21
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Victor Yang:
Просто статья интересно написана . Спрашивают про двор , а отвечают про микрорайон .

[Исправлено: Гога, 07.04.2021 - 15:56]
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