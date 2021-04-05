Отправлено: - 21:20

ГИП:

Рабочий проект на реконструкцию разработали, по Техническому заданию на проектирование, в лучших «традициях» заданных Заказчиком и Техническим заказчиком в лице ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костаная»,

Victor Yang: Тут нужен пинок от президента,

[Исправлено: Нурбанчик, 06.04.2021 - 21:42]

Цитата:В Отделе ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костаная, однозначно висят тезисы великого гуру-зама недавно прошедшего времени:Цитата:Пинки против тезисов гуру - бессильны