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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41658 Но чем же мы будем дышать?Источник:

Цитата:С вашим энтузиазмом вам надо защищать Сибирскую тайгу! Китай вышел на первое место по поставкам древесины в США и Европу, притом что у себя он вырубки запретил! Красноярский край в прошлом году легально вывез леса на 48 млрд рублей (на 33 млрд из них — ​в КНР). По данным Счетной палаты края, при этом более 30% заготовок в тени..