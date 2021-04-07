Отправлено: - 17:30





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41661 Хочу пояснить, что 31 марта в мое распоряжении об увольнении Абзулинова были внесены изменения - уволить по отрицательным мотивам, - сообщил суду Кайрат Ахметов. - На момент увольнения Абзулинова 25 января не было решения суда апелляционной инстанции, что он действительно совершил правонарушение. Когда вступило в силу решение суда, я внес корректировки в свое распоряжение.Источник:

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 07.04.2021 - 18:04]

Цитата:Всё правильно!А если бы апеляшка не подтвердила бы правонарушение, а он бы уволил уже по отрицательным мотивам ,опять аким виноват?