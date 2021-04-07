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Привлечь Кайрата Ахметова к штрафу в размере 30 МРП просит прокурор - По административному делу акима Костаная прошли прения
Привлечь Кайрата Ахметова к штрафу в размере 30 МРП просит прокурор - По административному делу акима Костаная прошли прения
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