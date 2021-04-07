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≡ Привлечь Кайрата Ахметова к штрафу в размере 30 МРП просит прокурор - По административному делу акима Костаная прошли прения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41281
Привлечь Кайрата Ахметова к штрафу в размере 30 МРП просит прокурор - По административному делу акима Костаная прошли прения
Отправлено: 07.04.21 - 17:30
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Кайрат Ахметов обвиняется в том, что уволил руководителя отдела спорта Гумара Абзулинова в связи с занятием должности директора ДЮСШ футбола, а должен был уволить по отрицательным мотивам.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
249
Привлечь Кайрата Ахметова к штрафу в размере 30 МРП просит прокурор - По административному делу акима Костаная прошли прения
Отправлено: 07.04.21 - 17:30
#1
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Цитата:
Хочу пояснить, что 31 марта в мое распоряжении об увольнении Абзулинова были внесены изменения - уволить по отрицательным мотивам, - сообщил суду Кайрат Ахметов. - На момент увольнения Абзулинова 25 января не было решения суда апелляционной инстанции, что он действительно совершил правонарушение. Когда вступило в силу решение суда, я внес корректировки в свое распоряжение.

Источник:


Всё правильно!А если бы апеляшка не подтвердила бы правонарушение, а он бы уволил уже по отрицательным мотивам ,опять аким виноват?

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 07.04.2021 - 18:04]
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