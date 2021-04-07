Отправлено: - 14:50

olegggon:

Да что говорить, дорог не было, нет и не будет.

Цитата:Промежутки между ремонтами постоянно сокращаются и после следующего ремонта всегда становится хуже, чем после предыдущего. В этом году на дорогах вытаяли особенно славные дыры, но они в своем праве, дороги-то не чистили. Хорошо, что есть зима, когда ямы уютно спят под снегом, не требуя к себе внимания. Остается только как-то перекантоваться в теплый период и опять настанет лепота.