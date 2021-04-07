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Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
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