Отправлено: - 16:19





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41659 Однако, по ее данным, 11 195 887 человек, или 59,2 процента - это граждане, входящие в льготную категорию (дети, инвалиды, многодетные и другие), за которых платит государство.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41659 Поэтому принцип "деньги идут за пациентом" на сегодняшний день не работает. Этот принцип заработает в полную силу тогда, когда тендеры на медуслуги будут проводиться прозрачно", - добавила Нурумова.Источник:

Цитата:Очередной выпад депутата создающих видимость своей работы.Цитата:Вот и работайте в этом направлении! А наши депутаты как те суслики,Выскочат весной,брякнут что то и опять в спячку впадают.