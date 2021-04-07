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≡ Три миллиона казахстанцев не могут получить полноценную медпомощь - депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41281
Три миллиона казахстанцев не могут получить полноценную медпомощь - депутат
Отправлено: 07.04.21 - 14:10
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Три миллиона казахстанцев не участвуют в системе медицинского страхования. Депутаты Мажилиса заявили, что эти люди лишены возможности получить полноценную медицинскую помощь.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21546
Re: Три миллиона казахстанцев не могут получить полноценную...
Отправлено: 07.04.21 - 14:10
#1
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101-го, не лечат. Мраккк... 8-) :-o
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
174
Re: Три миллиона казахстанцев не могут получить полноценную...
Отправлено: 07.04.21 - 15:21
#2
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Цитата:
drakon:
101-го, не лечат.

потому что за него не заплатят....
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21546
Три миллиона казахстанцев не могут получить полноценную медпомощь - депутат
Отправлено: 07.04.21 - 16:18
#3
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Цитата:
5555:
потому что за него не заплатят....

Кто тут 3 дня назад, кричал-
У нас Социальное Государство!?... :-o
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
249
Re: Три миллиона казахстанцев не могут получить полноценную...
Отправлено: 07.04.21 - 16:19
#4
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Цитата:
Однако, по ее данным, 11 195 887 человек, или 59,2 процента - это граждане, входящие в льготную категорию (дети, инвалиды, многодетные и другие), за которых платит государство.

Источник:

Очередной выпад депутата создающих видимость своей работы.

Цитата:
Поэтому принцип "деньги идут за пациентом" на сегодняшний день не работает. Этот принцип заработает в полную силу тогда, когда тендеры на медуслуги будут проводиться прозрачно", - добавила Нурумова.

Источник:


Вот и работайте в этом направлении! А наши депутаты как те суслики,Выскочат весной,брякнут что то и опять в спячку впадают.
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