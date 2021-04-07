Прогноз на 5 дней
переменная облачность+6°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 75% влажность
  • Ю-ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Три миллиона казахстанцев не могут получить полноценную медпомощь - депутат
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41278
Три миллиона казахстанцев не могут получить полноценную медпомощь - депутат
Отправлено: 07.04.21 - 14:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Три миллиона казахстанцев не участвуют в системе медицинского страхования. Депутаты Мажилиса заявили, что эти люди лишены возможности получить полноценную медицинскую помощь.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21543
Re: Три миллиона казахстанцев не могут получить полноценную...
Отправлено: 07.04.21 - 14:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
101-го, не лечат. Мраккк... 8-) :-o
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
174
Re: Три миллиона казахстанцев не могут получить полноценную...
Отправлено: 07.04.21 - 15:21
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
101-го, не лечат.

потому что за него не заплатят....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 83, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 83
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS