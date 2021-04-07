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≡ Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41277
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 12:32
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Видео в редакцию "НГ" прислал наш читатель Ермек. По его словам, на ул. Мауленова, на въезде на кольцо на Уральской, под водой прячется яма. И из-за этой ямы уже не одна машина проколола там шины.
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V
§ Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
1
Re: Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин...
Отправлено: 07.04.21 - 12:32
#1
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Так и не понял где именно яма...
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21542
Яма под водой на ул. Мауленова стала причиной прокола шин костанайских автомобилистов
Отправлено: 07.04.21 - 13:39
#2
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Цитата:
Vlad Kostanai:
Так и не понял где именно яма...

Проедь по улице - узнаешь... ;-)
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