Отправлено: - 12:32

Видео в редакцию "НГ" прислал наш читатель Ермек. По его словам, на ул. Мауленова, на въезде на кольцо на Уральской, под водой прячется яма. И из-за этой ямы уже не одна машина проколола там шины.