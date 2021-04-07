Прогноз на 5 дней
ясно+4°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 81% влажность
  • Ю-ЮВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Застрявшему в Египте из-за положительного ПЦР-теста жителю Усть-Каменогорска билет купит страховая компания
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41276
Застрявшему в Египте из-за положительного ПЦР-теста жителю Усть-Каменогорска билет купит страховая компания
Отправлено: 07.04.21 - 09:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юноша повторно сдал анализ на КВИ. Тест показал отрицательный результат. 17-летний житель Усть-Каменогорска ближайшим рейсом прилетит на родину.
Читать новость

О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
133
Re: Застрявшему в Египте из-за положительного ПЦР-теста жителю...
Отправлено: 07.04.21 - 09:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За ваши деньги любой каприз, хочешь отрицательный результат получи. Так что эти тесты просто нечего не значат
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS