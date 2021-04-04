Козлов я: Семья Альберта Рау подарила школе в Валерьяновке новый спортзал-ангар. Их четверо братьев оттуда родом.
Жалко сноха Альберта Палыча не приехала Она в это время в заповеднике животных отсреливает Скандал недавно был в сети Вроде замяли быстро Рау всё-таки на имя столько работал чтобы не какой-то снохе ему его портить)
elektron: Есть поговорка, дареному коню в зубы не смотрят
Нууу от такого человека лучше глянуть) Мало ли Цитата:
elektron: А вы "НГ" всё так же любите? А с Днюхой поздравить слабо?
А зачем? Из вежливости,учтивости,культуры? Они знают что я их уважаю,люблю,целую Надеюсь, это, взаимно Чтобы форумчане видели? А оно мне надо? Человек который делает что то напоказ для других это не человек а программа передач,что зрители ждут то и сделает. Наша газета это не про журналистов и редакцию Журналисты приходят и уходят и редакция меняется Журналисты не центр и не пуп Наша газета это даже не про читателей,нас с вами... читатели теряют интерес к газете или просто время пришло... Наша газета это про власть Про сильную власть Про информационную власть Про власть над мыслью Про власть над умами И про связь с исполнительной Властью которая будет всегда Любая и такая и сякая И наша газета будет (надеюсь) И думаю....думаю что власть будет прислушиваться к нашей газете а газета будет понимать где к ней послушались а где нет... С праздником вообще Кто понял тот понял
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