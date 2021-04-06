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5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41275
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 06.04.21 - 20:42
Прения по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности по разработке песчаного карьера вблизи села Заречное прошли сегодня, 6 апреля, в Костанайском районном суде.
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Re: 5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района...
Отправлено: 06.04.21 - 20:42
Цитата:
Какой моральный ущерб он ещё оценивает?
Ещё в какие-то фантастические 110 млн
Его честь и достоинство пострадало от того что Садыков от него проводку газа потребовал?
Или у него такие сильные переживания случились что он спиваться начал?)
Цитата:
А жители заречного знают что это территория не поселка?))
оценивает упущенную прибыль в 42 млн тенге и моральный ущерб в 110 млн тенге.
Какой моральный ущерб он ещё оценивает?
Ещё в какие-то фантастические 110 млн
Его честь и достоинство пострадало от того что Садыков от него проводку газа потребовал?
Или у него такие сильные переживания случились что он спиваться начал?)
Цитата:
Ваша честь, я буду в этом году на этом карьере работать и добывать этот песок! Он говорит, что я добровольно откажусь от лицензии, но такого не будет! И население Заречного тоже не создаст мне преграду, потому что это территория не поселка, а района
А жители заречного знают что это территория не поселка?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3270
Re: 5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района...
Отправлено: 06.04.21 - 20:56
Тёзка ,исправь - СибИреязвенное .
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 289
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 06.04.21 - 21:38
Цитата:
Спасибо, исправили
Гога:
Тёзка ,исправь - СибИреязвенное .
Тёзка ,исправь - СибИреязвенное .
Спасибо, исправили
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6743
Re: 5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района...
Отправлено: 06.04.21 - 21:40
Ну вот дожили- //возразила адвокат подсудимого Лимара СЕРГАЗИНА. - В данном случае одни члены комиссии говорят, что решали большинством голосов, другие - что участок был в санзоне.//
А для чего тогда ГУ земельных отношений. Или уже по привычке, главное проголосовать? Специалисты по идее решать должны.
Маразм крепчал...
-//что замакима необоснованно отказывает в выдаче участка, а членов комиссии склонил к голосованию за отказ. Но где жалоба от членов комиссии в вышестоящую инстанцию? Её нет! Тогда все эти обвинения надуманы и голословны//
Комиссия отказала, чего непонятного. Вот где его жалобы в вышестоящие инстанции?
-//И население Заречного тоже не создаст мне преграду, потому что это территория не поселка, а района. Моя территория не находится в санитарной зоне, все документы у меня есть!//
Ну прям Дон Кихот. И жители ему не почём и территория его...
А ресурсы земли Казахстанской, чьи вообще?
А для чего тогда ГУ земельных отношений. Или уже по привычке, главное проголосовать? Специалисты по идее решать должны.
Маразм крепчал...
-//что замакима необоснованно отказывает в выдаче участка, а членов комиссии склонил к голосованию за отказ. Но где жалоба от членов комиссии в вышестоящую инстанцию? Её нет! Тогда все эти обвинения надуманы и голословны//
Комиссия отказала, чего непонятного. Вот где его жалобы в вышестоящие инстанции?
-//И население Заречного тоже не создаст мне преграду, потому что это территория не поселка, а района. Моя территория не находится в санитарной зоне, все документы у меня есть!//
Ну прям Дон Кихот. И жители ему не почём и территория его...
А ресурсы земли Казахстанской, чьи вообще?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10172
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 06.04.21 - 22:19
Цитата:
Вы про северный Казахстан или про остальную территорию? (это юмор такой если кто не понял. Абайке, видите ли, щютки мои разонравились))
[Исправлено: maxsaf, 06.04.2021 - 22:20]
elektron:
А ресурсы земли Казахстанской, чьи вообще?
А ресурсы земли Казахстанской, чьи вообще?
Вы про северный Казахстан или про остальную территорию? (это юмор такой если кто не понял. Абайке, видите ли, щютки мои разонравились))
[Исправлено: maxsaf, 06.04.2021 - 22:20]
Re: 5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района...
Отправлено: 06.04.21 - 22:46
Цитата:
В каждой щютке должна быть щютка а не просто обычный комплекс неполноценности или наезд выдаваемый под видом щютки)
Вот ваши в Канаде чето не любят как канадцев показывают в сериале Южный Парк и обижаются а почему? Щютка же?))
maxsaf:
(это юмор такой если кто не понял. Абайке, видите ли, щютки мои разонравились
(это юмор такой если кто не понял. Абайке, видите ли, щютки мои разонравились
В каждой щютке должна быть щютка а не просто обычный комплекс неполноценности или наезд выдаваемый под видом щютки)
Вот ваши в Канаде чето не любят как канадцев показывают в сериале Южный Парк и обижаются а почему? Щютка же?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6743
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 06.04.21 - 23:15
Мне вот интересно, каким боком тут вообще Аким Костанайского района, когда такими вопросами Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области заниматься должно?
Б
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.08.20
- Сообщений:
- 3
5 лет колонии для заместителя акима Костанайского района просит прокуратура
Отправлено: 06.04.21 - 23:49
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