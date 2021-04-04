Цитата:
elektron:
Есть поговорка, дареному коню в зубы не смотрят
Нууу от такого человека лучше глянуть)
Мало ли
Цитата:
elektron:
А вы "НГ" всё так же любите? А с Днюхой поздравить слабо?
А зачем? Из вежливости,учтивости,культуры? Они знают что я их уважаю,люблю,целую
Надеюсь, это, взаимно
Чтобы форумчане видели? А оно мне надо? Человек который делает что то напоказ для других это не человек а программа передач,что зрители ждут то и сделает.
Наша газета это не про журналистов и редакцию
Журналисты приходят и уходят и редакция меняется
Журналисты не центр и не пуп
Наша газета это даже не про читателей,нас с вами... читатели теряют интерес к газете или просто время пришло...
Наша газета это про власть
Про сильную власть
Про информационную власть
Про власть над мыслью
Про власть над умами
И про связь с исполнительной Властью которая будет всегда
Любая и такая и сякая
И наша газета будет (надеюсь)
И думаю....думаю что власть будет прислушиваться к нашей газете а газета будет понимать где к ней послушались а где нет...
С праздником вообще
Кто понял тот понял