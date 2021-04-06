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≡ Земля под заправкой обваливается в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41274
Земля под заправкой обваливается в Костанае
Отправлено: 06.04.21 - 11:31
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Об этом в редакцию "НГ" сообщил местный житель. И прислал фото заправки, расположенной на выезде из города в районе КСК, возле поворота на ул. Гольдаде.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21540
Re: Земля под заправкой обваливается в Костанае
Отправлено: 06.04.21 - 11:31
#1
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Одной заправкой, меньше - будет... ;-)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
98
Re: Земля под заправкой обваливается в Костанае
Отправлено: 06.04.21 - 18:27
#2
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это последняя заправка на Введенской дороге
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