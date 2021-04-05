Отправлено: - 18:06

Проезжая часть запроектирована с двускатным поперечным уклоном -20‰. .

Сброс [стока, – примечание] осуществляется после предварительной очистки в колодце -отстойнике, в котором происходит выделение грубодисперсных примесей, которые под действием гравитационной силы оседают на дно отстойника (взвешенные вещества) или всплывают на его поверхность (нефтепродукты, масла и др.). Для отделения всплывших веществ предусмотрено устройство деревянной перегородки. Осадок, выпавший в отстойнике, по мере накопления откачивать и вывозить в места разрешенные СЭС; плавающие на поверхности вещества, через отводящую трубу поступают в бензомаслосборник, которые по мере накопления также откачиваются и вывозятся в места разрешенные СЭС. Очистку производить после каждого дождя.

[Исправлено: ГИП, 06.04.2021 - 16:55]

Про поперечный профиль улицы в пояснительной записке указано (п.1.4.3 Поперечные профили улицы, Лист 5 текстовой части общей пояснительной записки 24.3-637/17-ОПЗ): Цитата:А что, в ОПЗ не требуется указывать про четыре участка не малой длины улицы с односкатным поперечным профилем, устроенным для возможности не устраивать дождеприемные колодцы, которые согласно той же пояснительной записки предусмотрены на пониженных местах улицы?Пояснительной запиской умалчиваются грубейшие нарушения технических норм. Односкатные уклоны допустимы только на месте поворота улицы в плане на месте устройства так называемого виража. На прямолинейных участках улиц и дорог односкатные уклоны не допускаются.Вернемся к продольному профилю улицы и рассмотрим участки перехода с двухскатного профиля на односкатный (участки односкатного профиля выделены желтой линией на рисунках 2,3,4,5).Поперечный уклон большей части улицы запроектирован с двухсткатным поперечным уклоном в 20 ‰ (на 1 м. ширины – 2 см. поперечного уклона) от оси дороги соответственно к левому и правому краю проезжей части.Стоит уделить внимание, что продольный профиль улицы имеет в основном допустимые минимальные продольные уклоны в 4‰ (на 1 м длины улицы – 4 мм уклона).При меньших уклонах будет затруднён сток воды вдоль бордюра по краям проезжей части и возможны образования мест застоя стока по краю проезжей части. При таких допустимых минимальных проектных уклонах улицы, проектная организация всё равно умудрилась предусмотреть 4 участка улицы с односкатным уклоном. Если по левому краю поверхностный сток движется в пониженное место с минимально возможным продольным уклоном в 4‰, и такой же продольный уклон по оси дороги, и на таких участках начинается меняется поперечный уклон левой части улицы, когда левый край плавно подниматься по отношению к оси дороги, то получается что по левому краю уклона вообще нет – как результат, на проезжей части с левого края наблюдается постоянный застой воды, пока вода не станет «переливаться» с левого края через ось улицы на правый её край. Вот в пример рисунок, где наглядно указано отсутствие продольного уклона по левому краю, связанного с изменением поперечного профиля улицы при минимальных продольных уклонах улицы. Такие проблемные участки имеются на всех переходных участках с двухскатного на односкатный поперечный профиль ул. Каирбекова.Рис 6. Изменение поперечного профиля:Чтобы стоки беспрепятственно перемещались по левому краю переходного участка до места с наличием полностью односкатного профиля (когда сток сможет перетекать с левого края на правый), то уклон вдоль улицы должен быть как минимум в 2 раза круче, не 4 ‰, а 8 ‰, и то при условии, что поперечный уклон меняется плавно на 5 ‰ на каждые 10 м. протяженности улицы, если переход с двухскатного профиля на односкатный предусмотрен не за 50 м, как пример на рисунке 6, а за более короткий участок, то соответственно уклон улицы должен быть еще больше, руководящий уклон с не менее 4 ‰ должен назначаться для левого края проезжей части с учетом изменения поперечного уклона улицы.Обратил внимание, что Костанай-Су выдало технические условия на возможность присоединения предусмотренных проектом двух дождеприемных колодцев к коллектору хозяйственно-бытовой канализации. Костанай-Су, как широкой души организация, не взирая на эксплуатационное состояние и мощности своих сетей и очистных сооружений, выдало разрешение на сброс поверхностного/дождевого стока с ул. Каирбекова в хоз. быт. канализацию при условии устройства локальных очистных сооружений (сокращенно - ЛОС).Проектом «ЛОС» предусмотрели, но такие «ЛОС» примитивны до невозможности очистки стока в соответствии с требованиями СанПиН, и представлены каждые такие «очистные» двумя колодцами – отстойником диаметром 2,0 м, и бензомаслосборником диаметром 1,0 м.Цитата:Обратите внимание – на очистку после каждого дождя! Здесь снег то зимой вывозят не всегда, тем более не вывозят валы снега с прилегающих к улице газонов, а здесь эксплуатирующая организация должна очищать такие «очистные» после каждого дождя. Можно считать, что очистных уже нет.Положительное решение в проекте имеется – это устройство на верховой части улицы водосборных лотков за границей проезжей части, и то это вызвано в целях исключения подтопления улицы с верховой стороны, - участки лотков отмечены голубой линией с левой стороны улицы. Водоотведение из таких лотков предусматривается в сущ. водопропускные трубы под ул. Каирбекова, таких перепусков под дорогой – два, - см. рис 2,3. Хотя мне не известно, как влияют эти стоки на существующую застройку после выхода стока из этих двух труб в сторону р. Тобол, не сомневаюсь что без подтоплений не обходиться.В причине подтопления индивидуальной застройки по Каирбекова 360, да и других мест с правой стороны улицы, о чем писала НГ недавно, вина акимата, в том числе как Технического заказчика такого Проекта реконструкции, не вызывает никакого сомнения.