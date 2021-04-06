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≡ Тигра, леопарда и лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41274
Тигра, леопарда и лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу Казахстана
Отправлено: 06.04.21 - 10:30
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В Красную книгу Казахстана внесли тигра, переднеазиатского леопарда и лошадь Пржевальского, сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. Эти животные признаны редкими и находящимися под угрозой исчезновения.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1339
Re: Тигра, леопарда и лошадь Пржевальского внесли в Красную...
Отправлено: 06.04.21 - 10:30
#1
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с каких пор тигр обитает в РК?
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
465
Тигра, леопарда и лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу Казахстана
Отправлено: 06.04.21 - 11:44
#2
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Цитата:
лимон:
с каких пор тигр обитает в РК?

В Атласе охотничьих и промысловых птиц и зверей 1952 года издания туранский тигр, обитавший в Казахстане, числится. Числится, как вы понимаете из названия атласа, в категории охотничьих и промысловых. 1952 год - это совсем недавно в историческом смысле. Двуногие твари всё изничтожили.

[Исправлено: Елена Пикельная, 06.04.2021 - 11:45]
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4585
Re: Тигра, леопарда и лошадь Пржевальского внесли в Красную...
Отправлено: 06.04.21 - 12:22
#3
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Долго думали? Бедная лошадка: только развели и снова... Верно: все по спирали развивается, только почему-то не по нарастающей, а в обратную сторону. Деградируем в общем.... :-(
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
465
Тигра, леопарда и лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу Казахстана
Отправлено: 06.04.21 - 12:53
#4
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Цитата:
Алиса:
Долго думали? Бедная лошадка: только развели и снова...

Вы немного неверно поняли. Поскольку лошадь Пржевальского давно исчезла из прежних мест обитания (последних в Монголии китайцы во время 2-й мировой добили), то её и не было в Красной книге Казахстана. Поскольку не было самих лошадей. А сейчас та популяция, которая в условиях неволи восстанавливалась и увеличивалась, достигла таких размеров, что появилась возможность выпускать лошадок на полувольное содержание в места прежнего обитания. То есть, они, кажется в коралях сейчас бегают, но придёт время и они получат полную волю. Тогда найдутся эти..., ну вы поняли, которые захотят поохотиться. Поэтому её и внесли в Красную книгу, чтобы неповадно было.

[Исправлено: Елена Пикельная, 06.04.2021 - 12:55]
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
35
Re: Тигра, леопарда и лошадь Пржевальского внесли в Красную...
Отправлено: 06.04.21 - 17:21
#5
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Цитата:
Елена Пикельная:
но придёт время и они получат полную волю. Тогда найдутся эти..., ну вы поняли, которые захотят поохотиться. Поэтому её и внесли в Красную книгу, чтобы неповадно было.

Не.
Не проканает это у нас.
Они ж наверное вкусные.
И как прикажете жить...
Шаблон то порван.
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