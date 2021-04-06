Отправлено: - 17:21

Елена Пикельная:

но придёт время и они получат полную волю. Тогда найдутся эти..., ну вы поняли, которые захотят поохотиться. Поэтому её и внесли в Красную книгу, чтобы неповадно было.

Цитата:Не.Не проканает это у нас.Они ж наверное вкусные.И как прикажете жить...Шаблон то порван.