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≡ «Не хватило свежести и эмоций» - Главный тренер «Тобола» прокомментировал ничью с «Астаной»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41274
«Не хватило свежести и эмоций» - Главный тренер «Тобола» прокомментировал ничью с «Астаной»
Отправлено: 06.04.21 - 16:01
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Главный тренер костанайского клуба Григорий БАБАЯН отметил, что "Тобол" вполне мог выиграть матч, но игроки потеряли концентрацию и пропустили гол.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11583
Re: «Не хватило свежести и эмоций» - Главный тренер «Тобола»...
Отправлено: 06.04.21 - 16:01
#1
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на спортс.ру
так пишут
//Тихонов,тренер Астаны о матче с «Тоболо»//
на каком это языке -Тоболо,на итальянском похоже.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2307
«Не хватило свежести и эмоций» - Главный тренер «Тобола» прокомментировал ничью с «Астаной»
Отправлено: 06.04.21 - 16:41
#2
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Цитата:
alex_60:
на каком это языке -Тоболо,на итальянском похоже.


Вообще, итальянский у нас популярен

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