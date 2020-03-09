Отправлено: - 14:51

maxsaf:

Сегодня про России24 сказали, что себестоимость 4$ а с доставкой до конечного 15$ вроде. Короче - выгодно. Выходит, что по 60$ - 80$ вообще сверхприбыли идут.

Цитата:В прошлом году на форуме с диванными экспертами, как местными доморощенными так и поуехавщими в забугорье обсуждали про себестоимость добычи нефти. В части касающейся РФ, времени чуть более года прошло, ситуация изменилась, уже другое говорят.На днях глава Федерального агентства по недропользованию Е.Киселёв заявил, что при существующих технологиях запасов нефти в России хватит на 58 лет. Рентабельных из них хватит на 19 лет, но с развитием технологий этот срок может увеличиться.Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/economics/03/04/2021/606844249a7947b94b77a880