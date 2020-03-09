Сегодня, 9 марта, в областном центре доллар продают за 394,5 тенге. Впрочем, обвал курса валют произошел и в Казахстане, и в соседней России. Причиной эксперты называют глобальное падение цен на нефть. Читать новость
alex_60: читаешь диванных эспердов, ну как ты сам.
Не диванные эксперты Центрального банка (ЦБ) Российской Федерации в прошлом году прогнозировали падение цены нефти до 25 долларов, при этом риски связывали с торговой войной между Китаем и США. Также отмечали, что согласно прогнозу ЦБ, оставшись без потоков нефтегазовой ренты, Россия свалится в рецессию и откатится назад на 14-15 лет. Всего лишь 2005-2006 годы, не 90 же как отмечал ранее Мишаня. Цитата:
Мишаня: А остальные прицепом, в ..овно. Здравствуй, забытый 1998й
Цитата: связывали с торговой войной между Китаем и США
Следует отметить, что товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2019 года вырос на 3,4% и составил $110,75 млрд. Получается товарооборот между Китаем и США почти в 5 раз больше чем с Китаем и РФ.
Отмечают, что Китай начал отказываться от российской нефти вслед за Европой. При этом Китай придерживается международных договоров, соглашении и.т.д. и опасаются работать «Роснефтью» и его дочерними компаниями, полагая, что санкции США могут быть резко ужесточены. Ну и многие будут стремиться закупать нефть у Саудовской Аравии.
maxsaf: Сегодня про России24 сказали, что себестоимость 4$ а с доставкой до конечного 15$ вроде. Короче - выгодно. Выходит, что по 60$ - 80$ вообще сверхприбыли идут.
В прошлом году на форуме с диванными экспертами, как местными доморощенными так и поуехавщими в забугорье обсуждали про себестоимость добычи нефти. В части касающейся РФ, времени чуть более года прошло, ситуация изменилась, уже другое говорят.
На днях глава Федерального агентства по недропользованию Е.Киселёв заявил, что при существующих технологиях запасов нефти в России хватит на 58 лет. Рентабельных из них хватит на 19 лет, но с развитием технологий этот срок может увеличиться.
Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/economics/03/04/2021/606844249a7947b94b77a880
Kairat stayer: Следует отметить, что товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2019 года вырос на 3,4% и составил $110,75 млрд. Получается товарооборот между Китаем и США почти в 5 раз больше чем с Китаем и РФ.
Как и следовало ожидать, товарооборот между Китаем и США по итогам 2020 года вырос в годовом исчислении на 8,3%, до $586,72 млрд. (с 541, 2 до 586,7).
Kairat stayer: При этом Китай придерживается международных договоров, соглашении и.т.д. и опасаются работать «Роснефтью» и его дочерними компаниями, полагая, что санкции США могут быть резко ужесточены.
Экономическая выгода и возможные санкции причины отказа Китая совместном ответе на санкции Запада и в военном союзе с РФ.
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