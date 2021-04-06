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≡ «Акимат не правомочен» - Что ответили на запрос "НГ" про обвинение первого космонавта Казахстана в браконьерстве?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41271
«Акимат не правомочен» - Что ответили на запрос "НГ" про обвинение первого космонавта Казахстана в браконьерстве?
Отправлено: 06.04.21 - 14:42
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Поводом для запроса стала публикация предпринимателя Батыра Сейкенова в Facebook, в которой владелец охотничьих угодий в Амангельдинском районе обвинил Токтара Аубакирова в браконьерстве на территории резервата «Алтын Дала».
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7574
Re: «Акимат не правомочен» - Что ответили на запрос...
Отправлено: 06.04.21 - 14:42
#1
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Цитата:
Ранее Сейкенов писал, что позвонил чиновник из акимата Костанайской области с просьбой пропустить на территорию резервата Токтара Аубакиров

Ну так пусть озвучит кто именно звонил то?
Что за логика поднять шум,сказать А но при этом не говорить Б?)
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
623
Re: «Акимат не правомочен» - Что ответили на запрос...
Отправлено: 06.04.21 - 14:52
#2
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Кто покровительствует браконьерам?
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