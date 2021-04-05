Кто спасет утопающих? - На жалобы горожан о подтоплении ответили чиновники в Костанае
Отправлено: 05.04.21 - 20:24
Поводом для брифинга, который прошел сегодня, 5 апреля, вечером в РСК, стали многочисленные публикации в СМИ, в том числе в "НГ", в которых костанайцы жаловались на подтопление их районов, дворов и домов. Читать новость
вопрос такого плана, куда делись все дорожные рабочие, которые бодро чистили снег всю зиму?, неужели нельзя если не вывозить сугробы с обочин, то хотя бы разбить их и раскидать на уже растаявшие участки земли,
Чтобы отчистить от снега весь город, у нас не хватит ни времени, ни средств.
А если начинать это делать не в марте, после угроз выйти на митинг... а систематически, всю зиму? Вот честное слово, как бы ВЧКушка не исходила на желчь, после того же Челябинска, с такой же зимой, проехав вчера по Костанаю... но это полная ж...а... утопающая в грязи и воде... дворы, улицы, даже центральный проспект Абая. Объяснение простое: нет ливневок - стоит вода, посыпают дороги х..н знает чем - всё покрыто грязью. И годами лучше не становится... Как бы Мухамбетов не бил себя в грудь кичась километрами нового асфальта... Грязи и воды меньше не становится.
Если даже в недавнее прошлое (лет 5-10 назад) даже по ночам шли работы по очистке города от снега,то эта зима конечно показала полную импотенцию коммунальных служб. Хотя есть всегда куча отговорок типа : "внезапно пришла зима", "небывалые снегопады","месячная норма осадков" и прочие.. Интересно было бы и жутко ,если бы случилось резкое потепление,что тогда объясняли бы людям?? Но пронесло..А так всё удачно,днём тает,ночью вымерзает,деньги на уборку "при/освоили",ГСМ списали,а природа сама уберёт..Нормально же? В этой ситуации непонятна только позиция надзорных органов,с учётом ежегодного увеличения бюджетных средств,выделяемых на уборку областного центра.
yudjin: проехав вчера по Костанаю... но это полная ж...а... утопающая в грязи и воде... дворы, улицы, даже центральный проспект Абая.
Если не ехать, а идти пешком, то Вашу оценку "полная ж...а" можно смело возводить в квадрат, а то и в куб. Пытался вчера прорваться в центр. По свежеотремонтированной Алтынсарина не пройти. Там картина такая, сначала плитка, потом вдруг непроходимое грязевое болото, потом по гравию, потом опять грязь. До ремонта там ходить было гораздо лучше.
По Абая в логу, как и раньше, потоки воды от машин на всю ширину тротуара. Но плюс к этому добавилась непроходимая грязь. Пройти невозможно от слова совсем.
Глядя на все это безобразие возникают вопросы, где техника, которой, как уверяли, предостаточно? Неужели трудно один раз проехать и прочистить плитку от зимней грязи и снега? Где дворники, которые раньше убирали тротуары? Даже центральные улицы выглядят непрезентабельно. Да что там непрезентабельно, непроходимо.
Видимо, до мытья тротуаров шампунем дело дойдет ещё не скоро. Похоже на то, что коммунальщики ждут, когда грязь высохнет, а потом по старой традиции будут вздымать ее тракторами вверх в виде пыли, распределяя равномерно по всему городу.
yudjin: А если начинать это делать не в марте, после угроз выйти на митинг... а систематически, всю зиму?
А в прошлом году снег начали убирать тоже после того как кто-то на митинг решил выйти? А в позопрошлом? Как удобно все таки устроились у нас митинганты,любят на митинг призывать тогда когда уборка снега уже началась)
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