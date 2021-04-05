Отправлено: - 23:05

Чтобы отчистить от снега весь город, у нас не хватит ни времени, ни средств.

Цитата:А если начинать это делать не в марте, после угроз выйти на митинг... а систематически, всю зиму?Вот честное слово, как бы ВЧКушка не исходила на желчь, после того же Челябинска, с такой же зимой, проехав вчера по Костанаю... но это полная ж...а... утопающая в грязи и воде... дворы, улицы, даже центральный проспект Абая.Объяснение простое: нет ливневок - стоит вода, посыпают дороги х..н знает чем - всё покрыто грязью. И годами лучше не становится... Как бы Мухамбетов не бил себя в грудь кичась километрами нового асфальта... Грязи и воды меньше не становится.