Отправлено: - 13:41

Вы просто не поняли всего замысла! Это новое место досуга костанайцев... сквер имени "ЖКХ". Как однажды заявил Мухамбетов, равняться надо на Астану. Вот и равняемся на... столичный центральный сквер...там пруд с лебедями есть. В эту заводь парочку посади, ничем не хуже будет: