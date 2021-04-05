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≡ Зачем откачивать воду, если можно закрыть проезд?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41268
Зачем откачивать воду, если можно закрыть проезд?
Отправлено: 05.04.21 - 13:18
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Такими доводами видимо руководствовались те, кто закрыл проезд на ПЧСТР. Причем о том, что проезда под мостом сейчас нет, водители узнают только подъехав к самому мосту.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21535
Re: Зачем откачивать воду, если можно закрыть проезд?
Отправлено: 05.04.21 - 13:18
#1
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Ничего - страшного. Подъехал.
Развернулся. Уехал... ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7341
Re: Зачем откачивать воду, если можно закрыть проезд?
Отправлено: 05.04.21 - 13:41
#2
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Вы просто не поняли всего замысла! Это новое место досуга костанайцев... сквер имени "ЖКХ". Как однажды заявил Мухамбетов, равняться надо на Астану. Вот и равняемся на... столичный центральный сквер...там пруд с лебедями есть. В эту заводь парочку посади, ничем не хуже будет:
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
58
Re: Зачем откачивать воду, если можно закрыть проезд?
Отправлено: 05.04.21 - 18:49
#3
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Цитата:
yudjin:

8-) Здорово!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7863
Re: Зачем откачивать воду, если можно закрыть проезд?
Отправлено: 05.04.21 - 20:06
#4
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Если его не закрыть,то самые упертые всё равно поедут и застрянут.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
110
Re: Зачем откачивать воду, если можно закрыть проезд?
Отправлено: 05.04.21 - 20:27
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Если его не закрыть,то самые упертые всё равно поедут и застрянут

самые упертые сидят в акмате, сколько лет уже эта проблема озвучивалась, всем пофигу, пример улицы Тарана, делали капитальный ремонт, кто мешал заложить в проект ливневую канализацию?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3267
Зачем откачивать воду, если можно закрыть проезд?
Отправлено: 05.04.21 - 22:37
#6
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Да нормально , у нас тут также.
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