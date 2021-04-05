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≡ "Из подъезда - на дорогу" - жители многоэтажки жалуются на огороженный тротуар
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41267
"Из подъезда - на дорогу" - жители многоэтажки жалуются на огороженный тротуар
Отправлено: 05.04.21 - 15:54
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Жители дома по адресу ул. Наримановская, 64, остались без тротуара. По их словам, тротуар и спортивную площадку, где раньше играли дети, огородил застройщик "БК-СТРОЙ".
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3862
Re: "Из подъезда - на дорогу" - жители многоэтажки...
Отправлено: 05.04.21 - 15:54
#1
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Цитата:
Застройщик "БК-СТРОЙ" забрал нашу пешеходную зону

Это не БК строй, это местные земельные распорядители.
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