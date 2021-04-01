Отправлено: - 17:19

Маркс:

Случайно узнал из компетентного источника, что на всех электронных площадках Казахстана предполагается тотальная перерегистрация пользователей до 1 мая 2021 года.

Цитата:Зачетная шутка) Мы в редакции сначала впали в ступор, но потом искренне порадовались, что это пока не так) Спасибо!