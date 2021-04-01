В какой-то момент я даже почувствовал некоторое ментальное напряжение в форумном пространстве. Представил, как все в потрясении переваривают шокирующую информацию и пытаются найти подтверждение или опровержение. Порывался признаться. Тоже искренне рад, что это пока только шутка). Всех с Первым апреля! )))
Козлов я: па! Раскрылось. В Таянии снега. Просто перезагрузил железо. Всем спасибо!
Вообще, странная взаимосвязь, на мой взгляд. Я пока предполагаю, что, возможно, дело в самом радикале. Он дает вроде как прямую ссылку на фото, но по факту по ней потом отображает страницу с окончанием "/htm", где еще есть всякая реклама.
Здравствуйте. Можно ли выяснить у компетентных источников, как стыкуются изменения о пересечении границы от 4 февраля 2021 года с существующей реальностью? Пока удалось выяснить, что любой гражданин Казахстана имеет возможность посетить нейтральную полосу на границе с Россией и прогуливаться там до потемнения в глазах. Но простая человеческая логика вопиет о том, что без договоренности между двумя странами нет никакого смысла снимать ограничения только на одной стороне, если другая сторона этому не следует.
Маркс: Можно ли выяснить у компетентных источников
У отечественных компетентных источников недавно совсем уточняли. В областном информационном штабе ответили: "Согласно пункта 2 подпункта 10) порядка пересечения границы Казахстана в период карантина: Разрешается пересечение Государственной границы Республики Казахстан гражданам Республики Казахстан периодичностью не более одного раза в 30 суток, при этом указанная периодичность не распространяется на проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из Республики Казахстан за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) — при наличии приглашений заграничного учебного заведения. В случае если выезжающий по указанным в настоящем подпункте целям гражданин Республики Казахстан является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями (опекунами или попечителями)". Уточнить у российских компетентных источников не можем, к сожалению. Может, наши российские читатели помогут?
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