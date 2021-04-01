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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
692
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 17:19
#3231
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Цитата:
Маркс:
Случайно узнал из компетентного источника, что на всех электронных площадках Казахстана предполагается тотальная перерегистрация пользователей до 1 мая 2021 года.


Зачетная шутка) Мы в редакции сначала впали в ступор, но потом искренне порадовались, что это пока не так) Спасибо!
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1237
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 18:08
#3232
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Зачетная шутка)

В какой-то момент я даже почувствовал некоторое ментальное напряжение в форумном пространстве. Представил, как все в потрясении переваривают шокирующую информацию и пытаются найти подтверждение или опровержение. Порывался признаться. Тоже искренне рад, что это пока только шутка). Всех с Первым апреля! )))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2306
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 18:11
#3233
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Опа! Раскрылось. В Таянии снега. Просто перезагрузил железо. Всем спасибо!
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
288
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.04.21 - 10:49
#3234
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Цитата:
Козлов я:
па! Раскрылось. В Таянии снега. Просто перезагрузил железо. Всем спасибо!


Вообще, странная взаимосвязь, на мой взгляд. Я пока предполагаю, что, возможно, дело в самом радикале. Он дает вроде как прямую ссылку на фото, но по факту по ней потом отображает страницу с окончанием "/htm", где еще есть всякая реклама.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10154
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.04.21 - 16:33
#3235
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Хочу статус модератора. Какие справки нужны?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11580
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.04.21 - 16:41
#3236
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Цитата:
Vit:
Хочу статус модератора. Какие справки нужны?)


справка о перечислении денежных средств.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1237
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.04.21 - 17:36
#3237
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Здравствуйте. Можно ли выяснить у компетентных источников, как стыкуются изменения о пересечении границы от 4 февраля 2021 года с существующей реальностью? Пока удалось выяснить, что любой гражданин Казахстана имеет возможность посетить нейтральную полосу на границе с Россией и прогуливаться там до потемнения в глазах. Но простая человеческая логика вопиет о том, что без договоренности между двумя странами нет никакого смысла снимать ограничения только на одной стороне, если другая сторона этому не следует.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
692
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.04.21 - 14:05
#3238
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Цитата:
Vit:
Хочу статус модератора.

Пока такой вакансии нет. Если появится, дадим объявление.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
692
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.04.21 - 14:10
#3239
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Цитата:
Маркс:
Можно ли выяснить у компетентных источников

У отечественных компетентных источников недавно совсем уточняли. В областном информационном штабе ответили:
"Согласно пункта 2 подпункта 10) порядка пересечения границы Казахстана в период карантина:
Разрешается пересечение Государственной границы Республики Казахстан гражданам Республики Казахстан периодичностью не более одного раза в 30 суток, при этом указанная периодичность не распространяется на проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из Республики Казахстан за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) — при наличии приглашений заграничного учебного заведения. В случае если выезжающий по указанным в настоящем подпункте целям гражданин Республики Казахстан является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями (опекунами или попечителями)".
Уточнить у российских компетентных источников не можем, к сожалению. Может, наши российские читатели помогут?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6741
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.04.21 - 15:49
#3240
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Цитата:
Маркс:
Здравствуйте. Можно ли выяснить у компетентных источников

Кое что нашёл, может поможет разобраться.
Там кстати вроде как и консультант сидит, пишет, что бесплатный. Можно вопросы задавать, я не пробовал.
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