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Ограничение свободы и 6,5 млн тенге штрафа - По делу о получении взятки полицейскими прошли прения в Костанае
Ограничение свободы и 6,5 млн тенге штрафа - По делу о получении взятки полицейскими прошли прения в Костанае
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