Отправлено: - 14:50



Даутову прошу назначить штраф в 10-кратном размере от суммы взятки, что равняется 500 000 тенге и 1 год и 9 месяцев ограничения свободы.

Цитата:1 год и 9 месяцев, только - Даутову?Ментам нужно на работу - идти?...