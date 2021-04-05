Прогноз на 5 дней
ясно+3°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 75% влажность
  • З-ЮЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Трое детей испугались наказания за позднее возвращение домой и решили ночевать в заброшенном здании в Аулиеколе
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41267
Трое детей испугались наказания за позднее возвращение домой и решили ночевать в заброшенном здании в Аулиеколе
Отправлено: 05.04.21 - 15:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Их нашли сотрудники полиции, начавшие поиски после того, как увидели обсуждение о пропавших детях в группе в WhatsApp местных жителей. Подробности о случившемся рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
242
Re: Трое детей испугались наказания за позднее возвращение домой...
Отправлено: 05.04.21 - 15:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот маленькие проказники,наделали шума!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS