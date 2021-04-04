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≡ 17-летний житель Усть-Каменогорска застрял в Египте из-за положительного ПЦР-теста
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41262
17-летний житель Усть-Каменогорска застрял в Египте из-за положительного ПЦР-теста
Отправлено: 04.04.21 - 11:04
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Его семья улетела домой, а подросток остался в отеле за свой счёт, у него закончилось действие страховки и срок безвизового пребывания.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
154
Re: 17-летний житель Усть-Каменогорска застрял в Египте из-за...
Отправлено: 04.04.21 - 17:42
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
У вас мысли и предложения...аля Путин,там кинуть,там обмануть..нож в спину...хотя о чём я...

Кому что, а вшивому баня)) Шизофрения прогрессирует
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21530
17-летний житель Усть-Каменогорска застрял в Египте из-за положительного ПЦР-теста
Отправлено: 04.04.21 - 18:29
#16
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Цитата:
гражданин СССР:
Шизофрения прогрессирует

И не - лечится... :lol: :-o
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7862
Re: 17-летний житель Усть-Каменогорска застрял в Египте из-за...
Отправлено: 04.04.21 - 19:42
#17
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17 лет какой он ребёнок,взрослый парень.
Я в 16 как паспорт СССР получил,так сразу и поехал колесить по нашей необъятной родине.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6739
17-летний житель Усть-Каменогорска застрял в Египте из-за положительного ПЦР-теста
Отправлено: 04.04.21 - 19:47
#18
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Цитата:
Добринцофф:
Я в 16 как паспорт СССР получил,так сразу и поехал колесить по нашей необъятной родине.

Вы не путайте, я тоже в свои 15-ть уже в Челябе в общаге жил. А тут совсем чужая страна, где тебе только как туристу и рады.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
880
Re: 17-летний житель Усть-Каменогорска застрял в Египте из-за...
Отправлено: 04.04.21 - 23:27
#19
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
У вас мысли и предложения...аля Путин,там кинуть,там обмануть..нож в спину...хотя о чём я...

Ощущается некоторая недосказнанность...
Если бы в информации была бы ссылка на национальность, то наверняка бы риторика данного субъекта, была бы определённее и категоричнее.
Ясность была бы, а так в каком цвете писать, непонятно!
Да!
8-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
880
Re: 17-летний житель Усть-Каменогорска застрял в Египте из-за...
Отправлено: 04.04.21 - 23:35
#20
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Цитата:
abaika95:
А там капитализм однако Нет денег-пей воду

А в Казахстане, какой, однако строй!?

Цитата:
abaika95:
Какие расходы с родителей могут быть? если они не захотели расходоваться чтобы остаться там с сыном и оплатить ему лечение Все на высшую небесную справедливую силу надеются Приди и заплати Думали египтяне помогут

По факту, решение авиакомпании круче чем государственная политика суверенного Казахстана. Круче чем его руководство и чиновники. И частная авиакомпания решает, забирать гражданина своей страны на родину, или на него -плюнуть и растереть...бросив его в чужой стране.
Цитата:
abaika95:
Они же почти европейцы

Опять какие-то фантастические теории!?
Или фантазии...
:lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21530
17-летний житель Усть-Каменогорска застрял в Египте из-за положительного ПЦР-теста
Отправлено: 04.04.21 - 23:46
#21
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Цитата:
elektron:
где тебе только как туристу и рады.

Но, Турист без денег, это не турист... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7571
Re: 17-летний житель Усть-Каменогорска застрял в Египте из-за...
Отправлено: 04.04.21 - 23:47
#22
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Цитата:
Coopidon: А в Казахстане, какой, однако строй!?
Социальный Когда каждому нытику бегут помогать не смотря на капитализм вокруг Цитата:
Coopidon: По факту, решение авиакомпании круче
А что родители решили улететь потмоучто их авиакомпания попросила? Ты не пори чушь если не понимаешь смысла темы,тебе отвечать уже стыдно как будто наркоманке отвечаю которая на каждый ответ твердит свое "дяяяядя дай капееейку,я нооорм"
Цитата:
Coopidon:
Опять какие-то фантастические теории!? Или фантазии...

Какая бутылка уже пошла?
3 или 4?
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