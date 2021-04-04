Отправлено: - 23:35

abaika95:

А там капитализм однако Нет денег-пей воду

abaika95:

Какие расходы с родителей могут быть? если они не захотели расходоваться чтобы остаться там с сыном и оплатить ему лечение Все на высшую небесную справедливую силу надеются Приди и заплати Думали египтяне помогут

abaika95:

Они же почти европейцы

Цитата:А в Казахстане, какой, однако строй!?Цитата:По факту, решение авиакомпании круче чем государственная политика суверенного Казахстана. Круче чем его руководство и чиновники. И частная авиакомпания решает, забирать гражданина своей страны на родину, или на него -плюнуть и растереть...бросив его в чужой стране.Цитата:Опять какие-то фантастические теории!?Или фантазии...