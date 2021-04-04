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≡ Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как Колчак "Нашу Газету" издавал
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41262
Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как Колчак "Нашу Газету" издавал
Отправлено: 04.04.21 - 13:47
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Cегодня, 4 апреля, "Наша Газета" отмечает свой 19-й день рождения, с чем нас и вас, наши дорогие читатели, сердечно поздравляем! Забавно, что именно в этот почти юбилейный год наш гражданский журналист Александр ОЛЕЙНИК прислал в редакцию любопытное фото пожелтевшего листка под названием "Наша Газета".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7571
Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как Колчак "Нашу Газету" издавал
Отправлено: 04.04.21 - 21:50
#15
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Цитата:
Гога:
---А кто и что тут обобщает ?

Я обобщил
Цитата:
drakon:
А кто, тебе - запрещает?..

Если у нас делать тоже самое что в России то ты первый начнёшь ныть из Германии что это проявление национализма у нас))
Проходили уже, видим и знаем
Лицемеры-с или ЭДПН
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
880
Re: Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как...
Отправлено: 04.04.21 - 23:05
#16
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Цитата:
urmas:
Какая то нездоровая параллель получается, не находите? Кустанай... Даже у Колчака. Газету с праздником!

Соглашашусь!
Колчак фигура исторически неоднозначная. Чтобы её упоминать в день рождения.
Рамку пораздничней можно было придумать!
Цитата:
abaika95:
Приувеличивать и обобщать разные эпитеты

А вот эту мысль можно и в рамку. Образец для отображения того что творится на форуме...
;-) :lol: ;-)
НГ,с днём рождения!!!! :-)
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