Отправлено: - 23:05

urmas:

Какая то нездоровая параллель получается, не находите? Кустанай... Даже у Колчака. Газету с праздником!

abaika95:

Приувеличивать и обобщать разные эпитеты

Цитата:Соглашашусь!Колчак фигура исторически неоднозначная. Чтобы её упоминать в день рождения.Рамку пораздничней можно было придумать!Цитата:А вот эту мысль можно и в рамку. Образец для отображения того что творится на форуме...НГ,с днём рождения!!!!