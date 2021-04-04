Отправлено: - 22:14

У нас в Костанае кто-нибудь занимается охраной окружающей среды? По телевизору только и слышишь об огромных мероприятиях, которые проводятся для ограничения отрицательного влияния человека на окружающую среду и озвучиваются огромные суммы, вложенные на эти мероприятия. Но на самом деле у нас в Костанае горводоканал систематически сливает свои очистки если не прямо в Тобол, то рядом.