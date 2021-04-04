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≡ Дурнопахнущее "озеро" встретило перелетных птиц в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41262
Дурнопахнущее "озеро" встретило перелетных птиц в Костанае
Отправлено: 04.04.21 - 22:14
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У нас в Костанае кто-нибудь занимается охраной окружающей среды? По телевизору только и слышишь об огромных мероприятиях, которые проводятся для ограничения отрицательного влияния человека на окружающую среду и озвучиваются огромные суммы, вложенные на эти мероприятия. Но на самом деле у нас в Костанае горводоканал систематически сливает свои очистки если не прямо в Тобол, то рядом.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21530
Re: Дурнопахнущее "озеро" встретило перелетных птиц в...
Отправлено: 04.04.21 - 22:14
#1
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А птицы чувствуют, запах?... :lol: ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
240
Re: Дурнопахнущее "озеро" встретило перелетных птиц в...
Отправлено: 04.04.21 - 22:25
#2
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Цитата:
drakon:
А птицы чувствуют, запах?...


-Летят! А просто так они махать крыльями за здорово живёшь не станут! У них ведь тоже соображение есть.
-Как? А птички куда летят?
-А-а… птички — твари неразумные, мало ли куда их занесёт нелёгкая!
Цитаты из фильма "Земля Санникова"
у многих видов птиц обоняние даже лучше, чем у людей.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
880
Дурнопахнущее "озеро" встретило перелетных птиц в Костанае
Отправлено: 04.04.21 - 22:57
#3
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Цитата:
drakon:
А птицы чувствуют, запах?...

Многие да! Но эти, видимо- нет!
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Цитаты из фильма "Земля Санникова"

А вас не смущает что цитата из фильма сделанного "комуняками"?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
у многих видов птиц обоняние даже лучше, чем у людей.

Предположив что и мозгов, тоже....
8-)
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