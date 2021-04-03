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"Все так делают!" - Как автомобилисты на тротуаре паркуются
"Все так делают!" - Как автомобилисты на тротуаре паркуются
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41262
"Все так делают!" - Как автомобилисты на тротуаре паркуются
Отправлено: 03.04.21 - 17:26
О нерадивых водителях, считающих за норму парковаться прямо на тротуаре, в редакцию "НГ" сообщил читатель Константин.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 534
Re: "Все так делают!" - Как автомобилисты на тротуаре...
Отправлено: 03.04.21 - 17:26
Когда настанет тот счастливый день,когда с улиц исчезнут эти развалюхи жигули на рос учёте. Что ни авария-они,что не заглохшее ведро посреди дороги-они. Что за безумец нарушающий вся и всё и опять наездник на рос учёт. Когда уже эти гнилые драндулеты будут покоится на штраф стоянке,а?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 97
Re: "Все так делают!" - Как автомобилисты на тротуаре...
Отправлено: 04.04.21 - 09:52
Согласен с Сабыром. Заполонили город и область развалюхи. На этих машинах делают бизнес отдельные ловкачи, найдя лазейку в законодательстве. С границы их привозят сюда на эвакуаторах якобы на восстановление и ремонт. Может и на самом деле какие то ремонтируются, а в основном сбываются по бросовым ценам. И то что водители с российскими номерами ездят откровенно говоря беспардонно это факт. Неоднократно сам попадал в ситуации, когда чудом избегал столкновения. И виной этих случаев были как раз такие машины с такими водителями. Теперь когда впереди или сбоку едет подобный агрегат с водятлом, то стараюсь держаться от него подальше. Безбашенные какие то.
"Все так делают!" - Как автомобилисты на тротуаре паркуются
Отправлено: 04.04.21 - 11:02
А какая связь поведения водителя с состояния авто и местом его учета ?
Или это инопланетяне так резвятся ?
Или это инопланетяне так резвятся ?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 534
"Все так делают!" - Как автомобилисты на тротуаре паркуются
Отправлено: 04.04.21 - 11:15
Связь есть,18 летний джигит покупает это дырявое ведро за 400к и ездит как умеет и как хочет и ему без разницы на остальных.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 97
Re: "Все так делают!" - Как автомобилисты на тротуаре...
Отправлено: 04.04.21 - 11:24
сейчас проезжал мимо 18 гаражного кооператива что по Воинов Интернационалистов, так там перед воротами колонна в два ряда этих машин стоит с российскими номерами. в основном 96 и 174 регионы, есть и другие, но эти преобладают. Около них крутятся юнцы пытаются их реанимировать и выехать на улицы города.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10154
Re: "Все так делают!" - Как автомобилисты на тротуаре...
Отправлено: 04.04.21 - 12:19
Цитата:
Двоюродный братик все жизнь был пешеходом доход не большой чуть больше за 100к. Звонит мне год назад и спрашивает какую лучше взять модель. Я сказал не какую, они все г...о.Не вздумай себе на шею вешать проблему. Ты работаешь от дома 2-3 остановки, не нужна тебе эта машина Купил. Теперь звонит. Помоги коробку снять, колодки поменять, двигатель разобрать, чет троит пердит. Вобщем он опять пешком ходит.
Сабыр:
Двоюродный братик все жизнь был пешеходом доход не большой чуть больше за 100к. Звонит мне год назад и спрашивает какую лучше взять модель. Я сказал не какую, они все г...о.Не вздумай себе на шею вешать проблему. Ты работаешь от дома 2-3 остановки, не нужна тебе эта машина Купил. Теперь звонит. Помоги коробку снять, колодки поменять, двигатель разобрать, чет троит пердит. Вобщем он опять пешком ходит.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11577
"Все так делают!" - Как автомобилисты на тротуаре паркуются
Отправлено: 04.04.21 - 12:50
не пойму сабыров.
сколько у человека есть денег, то и купил.
раньше поток из германии шел, потом праворукие, сейчас из России.
прям эти сабыры все на мерседесах
этого модельного года ездят по Кустанаю.
брехня.
[Исправлено: alex_60, 04.04.2021 - 12:51]
сколько у человека есть денег, то и купил.
раньше поток из германии шел, потом праворукие, сейчас из России.
прям эти сабыры все на мерседесах
этого модельного года ездят по Кустанаю.
брехня.
[Исправлено: alex_60, 04.04.2021 - 12:51]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 240
Re: "Все так делают!" - Как автомобилисты на тротуаре...
Отправлено: 04.04.21 - 12:54
А какое воровство процветает на них и против них!Во дворе у всех сняли зеркала и магнитофоны. Заявление приняли но даже в случае задержания потерпевший в суде должен быть хозяин авто,а кто приедет в суд с России?
"Все так делают!" - Как автомобилисты на тротуаре паркуются
Отправлено: 04.04.21 - 21:44
Цитата:
Так связь то в чем ?
Цитата:
Только с российским учетом ? Местный учет закрывает дыры ?
Сабыр:
ездит как умеет и как хочет
ездит как умеет и как хочет
Так связь то в чем ?
Цитата:
Сабыр:
это дырявое ведро
это дырявое ведро
Только с российским учетом ? Местный учет закрывает дыры ?
"Все так делают!" - Как автомобилисты на тротуаре паркуются
Отправлено: 04.04.21 - 21:50
Цитата:
И кому понадобится старьё с этого старья ?
ПолиграфЪ Боярышников:
А какое воровство процветает на них и против них!
А какое воровство процветает на них и против них!
И кому понадобится старьё с этого старья ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 240
Re: "Все так делают!" - Как автомобилисты на тротуаре...
Отправлено: 04.04.21 - 22:12
Цитата:
Наверное есть спрос,значить где то есть скупка краденного. А что наркоманам выбирать?
Я:
И кому понадобится старьё с этого старья ?
И кому понадобится старьё с этого старья ?
Наверное есть спрос,значить где то есть скупка краденного. А что наркоманам выбирать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6739
"Все так делают!" - Как автомобилисты на тротуаре паркуются
Отправлено: 04.04.21 - 22:56
Цитата:
Ну вот и определили уже, где и что крадено. Хотя опять лишь бы ляпнуть не? Цитата:
А это в вашем понимании предположу те, кто меньше вашего получает, но на машине ездит хочет.
ПолиграфЪ Боярышников:
значить где то есть скупка краденного
значить где то есть скупка краденного
Ну вот и определили уже, где и что крадено. Хотя опять лишь бы ляпнуть не? Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А что наркоманам выбирать?
А что наркоманам выбирать?
А это в вашем понимании предположу те, кто меньше вашего получает, но на машине ездит хочет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 880
"Все так делают!" - Как автомобилисты на тротуаре паркуются
Отправлено: 04.04.21 - 23:21
Цитата:
Казахстан сам выбрал этот путь, подняв пошлины на ввозимые автомобили. А что делать жигитам, у которых кровь горячее чем, количество денег в кощельке!?
По факту Россия освобождается от этого утиля...
Ведь в России она официально продана и снята с регистрации и в Россию уже не может заехать ни де-факто, ни де-юре.
И каким надо отчаянным быть этим владельцам, по факту ими не являющимися.
Вот они поэтому так отчаянно и гоняют в Казахстане. Не жалея ни свою машину, ни окружающих.
Цитата:
Это на Казахстан такой откровенный намёк?
Сюда же эти машины гонят?
Значит здесь скупка краденого?
Оригинально!
Неожиданно от патриота Казахстана...
elektron:
А это в вашем понимании предположу те, кто меньше вашего получает, но на машине ездит хочет.
А это в вашем понимании предположу те, кто меньше вашего получает, но на машине ездит хочет.
Казахстан сам выбрал этот путь, подняв пошлины на ввозимые автомобили. А что делать жигитам, у которых кровь горячее чем, количество денег в кощельке!?
По факту Россия освобождается от этого утиля...
Ведь в России она официально продана и снята с регистрации и в Россию уже не может заехать ни де-факто, ни де-юре.
И каким надо отчаянным быть этим владельцам, по факту ими не являющимися.
Вот они поэтому так отчаянно и гоняют в Казахстане. Не жалея ни свою машину, ни окружающих.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Наверное есть спрос,значить где то есть скупка краденного.
Наверное есть спрос,значить где то есть скупка краденного.
Это на Казахстан такой откровенный намёк?
Сюда же эти машины гонят?
Значит здесь скупка краденого?
Оригинально!
Неожиданно от патриота Казахстана...
"Все так делают!" - Как автомобилисты на тротуаре паркуются
Отправлено: 05.04.21 - 06:08
А не в том ли причина такого вождения , что мы не умеем ездить ? Водитель из Челябинска чувствует себя на дороге у нас так же, как чувствуем мы себя в деревне из 30 дворов . А если еще учтем, что и на пустом автодроме при сдачи экзамена ДТП случаются , то вопрос номеров и вовсе окажется смешным.
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