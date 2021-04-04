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Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как Колчак "Нашу Газету" издавал
Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как Колчак "Нашу Газету" издавал
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 41261
Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как Колчак "Нашу Газету" издавал
Отправлено: 04.04.21 - 13:47
Cегодня, 4 апреля, "Наша Газета" отмечает свой 19-й день рождения, с чем нас и вас, наши дорогие читатели, сердечно поздравляем! Забавно, что именно в этот почти юбилейный год наш гражданский журналист Александр ОЛЕЙНИК прислал в редакцию любопытное фото пожелтевшего листка под названием "Наша Газета".
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
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- 22.05.17
- Сообщений:
- 238
Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как Колчак "Нашу Газету" издавал
Отправлено: 04.04.21 - 13:47
Расстрел Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака был произведён 7 февраля 1920 года в 5-м часу утра в устье реки Ушаковки близ её впадения в реку Ангару по распоряжению Иркутского военно-революционного комитета, возглавлявшегося большевиками и действовавшего по личному указанию В. И. Ленина. Убили Верховного правителя без суда и до завершения следствия, а само решение о казни было политическим, не судебным, и предрешённым по согласованию с высшим советским руководством
Всё в духе коммуняяк!Без суда и следствия,по личному указанию Ленина!То есть В.И.Ленин так же был убийца?!
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 04.04.2021 - 14:05]
Всё в духе коммуняяк!Без суда и следствия,по личному указанию Ленина!То есть В.И.Ленин так же был убийца?!
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 04.04.2021 - 14:05]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
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- 6736
Re: Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как...
Отправлено: 04.04.21 - 13:53
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 6736
Re: Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как...
Отправлено: 04.04.21 - 13:54
Цитата:
Наблюдатель.
ПолиграфЪ Боярышников:
Beobachter
Beobachter
Наблюдатель.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6736
Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как Колчак "Нашу Газету" издавал
Отправлено: 04.04.21 - 15:16
Цитата:
У "НГ" день рождения, а эта тут всё своё - комуняки... Весеннее обострение наверное? Очередная жертва ЕНТ. Сто летней давности дела всё будоражат боярышникову.
ПолиграфЪ Боярышников:
Всё в духе коммуняяк!Без суда и следствия,по личному указанию Ленина!То есть В.И.Ленин так же был убийца?!
Всё в духе коммуняяк!Без суда и следствия,по личному указанию Ленина!То есть В.И.Ленин так же был убийца?!
У "НГ" день рождения, а эта тут всё своё - комуняки... Весеннее обострение наверное? Очередная жертва ЕНТ. Сто летней давности дела всё будоражат боярышникову.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1236
Re: Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как...
Отправлено: 04.04.21 - 15:23
Цитата:
Ишь как торкнуло-то, ажно закорежило! А на календаре тем временем праздник.
Нашу Газету с Днем Рождения! Здоровья корреспондентам, редакторам, модераторам, колумнистам и читателям! Всем побольше спокойствия, жизненных и коммунальных благ!
ПолиграфЪ Боярышников:
Всё в духе коммуняяк!
Всё в духе коммуняяк!
Ишь как торкнуло-то, ажно закорежило! А на календаре тем временем праздник.
Нашу Газету с Днем Рождения! Здоровья корреспондентам, редакторам, модераторам, колумнистам и читателям! Всем побольше спокойствия, жизненных и коммунальных благ!
Re: Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как...
Отправлено: 04.04.21 - 15:45
Цитата:
Блин в России вроде чуть ли не в каждом городе есть "Наша газета"
Точно есть в ЕКБ и в Новороссийске
И даже в Ирландии есть
мы предлагаем читателям написать в комментариях, видели ли они еще где-нибудь издания с названием "Наша Газета
Блин в России вроде чуть ли не в каждом городе есть "Наша газета"
Точно есть в ЕКБ и в Новороссийске
И даже в Ирландии есть
Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как Колчак "Нашу Газету" издавал
Отправлено: 04.04.21 - 16:16
Цитата:
--В Швейцарии на русском языке. Тоже читаю изредка.
abaika95:
И даже в Ирландии есть
И даже в Ирландии есть
--В Швейцарии на русском языке. Тоже читаю изредка.
Re: Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как...
Отправлено: 04.04.21 - 16:46
Цитата:
---Не приувеличивай как всегда Ещё в Кемерово , Алекс подтвердит.
abaika95:
Блин в России вроде чуть ли не в каждом городе
Блин в России вроде чуть ли не в каждом городе
---Не приувеличивай как всегда Ещё в Кемерово , Алекс подтвердит.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 34
Re: Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как...
Отправлено: 04.04.21 - 17:30
Цитата:
Какая то нездоровая параллель получается, не находите?
Кустанай...
Даже у Колчака.
Газету с праздником!
abaika95:
Блин в России вроде чуть ли не в каждом городе есть "Наша газета" Точно есть в ЕКБ и в Новороссийске
Блин в России вроде чуть ли не в каждом городе есть "Наша газета" Точно есть в ЕКБ и в Новороссийске
Какая то нездоровая параллель получается, не находите?
Кустанай...
Даже у Колчака.
Газету с праздником!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 859
Re: Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как...
Отправлено: 04.04.21 - 18:09
Цитата:
Так и есть. Загуглить и не спрашивать пользователей ))
abaika95:
Блин в России вроде чуть ли не в каждом городе есть "Наша газета"
Блин в России вроде чуть ли не в каждом городе есть "Наша газета"
Так и есть. Загуглить и не спрашивать пользователей ))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 20.04.20
- Сообщений:
- 114
Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как Колчак "Нашу Газету" издавал
Отправлено: 04.04.21 - 20:09
Наверно забыли что в Костанайской области Колчак устроил. Братские могилы расстрелянных до сих пор есть. Такой был безобидный правитель, что после освобождения Челябинска Красной армией, в нее записалось более 80 тыс добровольцев. Колчак же добровольцев набрать не мог, поэтому покупал у казахских баев батраков для своей Армии. Прям душка был ДА?.
Re: Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как...
Отправлено: 04.04.21 - 20:31
Цитата:
Приувеличивать и обобщать разные эпитеты)
Цитата:
Я тоже не понял зачем в воодушевленный пример как бы "правоприемницы" выбирать колчаковскую газету?
Хотя хозяин барин
Цитата:
Ну в России про него фильм и сериал сняли
А ещё мемориальную доску ему пытались установить вместе с Маннергеймом который Ленинград в блокаде держал
Вообщем в России почитают и таких "героев"
А в Казахстане почему нельзя?
Гога:
Не приувеличивай как всегда Ещё в Кемерово , Алекс подтвердит
Не приувеличивай как всегда Ещё в Кемерово , Алекс подтвердит
Приувеличивать и обобщать разные эпитеты)
Цитата:
urmas:
Какая то нездоровая параллель получается, не находите? Кустанай... Даже у Колчака. Газету с праздником!
Какая то нездоровая параллель получается, не находите? Кустанай... Даже у Колчака. Газету с праздником!
Я тоже не понял зачем в воодушевленный пример как бы "правоприемницы" выбирать колчаковскую газету?
Хотя хозяин барин
Цитата:
Janus:
Колчак же добровольцев набрать не мог, поэтому покупал у казахских баев батраков для своей Армии. Прям душка был ДА?.
Колчак же добровольцев набрать не мог, поэтому покупал у казахских баев батраков для своей Армии. Прям душка был ДА?.
Ну в России про него фильм и сериал сняли
А ещё мемориальную доску ему пытались установить вместе с Маннергеймом который Ленинград в блокаде держал
Вообщем в России почитают и таких "героев"
А в Казахстане почему нельзя?
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