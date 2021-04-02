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≡ Оформлять СНТ научат бесплатно предпринимателей и бухгалтеров в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41261
Оформлять СНТ научат бесплатно предпринимателей и бухгалтеров в Костанайской области
Отправлено: 02.04.21 - 19:03
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С такой инициативой выступил Клуб бухгалтеров при Палате предпринимателей Костанайской области. Обучение будет проходить в онлайн-режиме 2 раза в неделю. Участвовать могут все желающие, независимо от форм собственности.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
131
Re: Оформлять СНТ научат бесплатно предпринимателей и...
Отправлено: 02.04.21 - 19:03
#1
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Меньше выдумывать надо всякую ерунду, тогда не надо и бесплатные курсы. Лишь бы усложнять жизнь предпринимателей лишней отчётностью
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1847
Re: Оформлять СНТ научат бесплатно предпринимателей и...
Отправлено: 02.04.21 - 20:22
#2
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Есть такая поговорка: дурная голова, ногам покоя не даёт.
Ведь кто то, очень хитрый и умный , в окружений Президента, зачем то пролобирровал через него, отмену налогов на три года для малого бизнеса. Эти налоги, суммарно для МСБ, не критичные, можно их было платить СВОБОДНО и в условиях карантина. Зато в бюджета образовалась большая дыра; - а военным, полиции, медикам, педагогам, гос.служащим, пенсионерам надо платить; строить школы, больницы, содержать ЖКХ и прочие дела государственные - их никто не отменял, а на это - где деньги, Зин ??
Вот и из-за этой большой нужды в деньгах, государство , посредством мытарей - начинает жестко и планомерно проникать в "чёрную" бухгалтерию бизнеса и граждан, в виде ККМ в онлайн режиме, всеобщей декларации населения и прочих налоговых штучек.
И она уже и не налоговая- а департамент государственных ДОХОДОВ, то есть доходы в пользу государства любой ценой.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7862
Оформлять СНТ научат бесплатно предпринимателей и бухгалтеров в Костанайской области
Отправлено: 02.04.21 - 20:30
#3
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Цитата:
ACROS:
а на это - где деньги, Зин ??

Судя потому как они расходуют деньги,то деньги есть.
А как иначе объяснить закуп ноутбуков по 1.8млн\шт,или ручки для выборов на 6млн?
https://c.radikal.ru/c23/2104/41/14f36d838f94.jpg

[Исправлено: Добринцофф, 02.04.2021 - 20:34]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1847
Re: Оформлять СНТ научат бесплатно предпринимателей и...
Отправлено: 02.04.21 - 20:44
#4
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Цитата:
Добринцофф:
закуп ноутбуков по 1.8млншт,или ручки для выборов на 6млн?


Антикор хвалиться, что они БДЯТ, мол мониторят весь процесс госзакупок - оно и видно КАК мониторят.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4580
Re: Оформлять СНТ научат бесплатно предпринимателей и...
Отправлено: 03.04.21 - 02:44
#5
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По моим наблюдениям есть цель планомерно избавляться от маленьких магазинов. Помню, также избавлялись от киосков, что там антисанитария,уголовка, теневой бизнес, архитектура и прочее. Если предположить, что надо лоббировать интересы супермаркетов, а их владельцы непростые граждане, то мой размышления имеют своё основание подозревать как рука руку моет
Профайл Посетить вебсайт
s
§ stratosfera_Z
(Пользователи)
Регистрация:
14.02.19
Сообщений:
26
Оформлять СНТ научат бесплатно предпринимателей и бухгалтеров в Костанайской области
Отправлено: 03.04.21 - 10:43
#6
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Цитата:
сайлау курманов:

К этому и идёт. В РФ избавились и думали как хорошо. Только теперь поставщики воют, конкуренции не осталось и сети своими условиями без маржи оставляют, или приходится производить тю Такую бурду, чтобы в цену попасть что люди тоже не рады.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
756
Re: Оформлять СНТ научат бесплатно предпринимателей и...
Отправлено: 04.04.21 - 15:53
#7
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Просветите меня, простого чукотского мальчика, что такое СНТ? Или автор думает, что все читатели бизнесмены?
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
131
Оформлять СНТ научат бесплатно предпринимателей и бухгалтеров в Костанайской области
Отправлено: 04.04.21 - 17:39
#8
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СНТ- это сопроводительная накладная на товар в виртуальном виде,если коротко,нужна для таможни при пересечении границы,когда завозишь товар в Казахстан
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
756
Re: Оформлять СНТ научат бесплатно предпринимателей и...
Отправлено: 04.04.21 - 19:58
#9
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Спасибо! :lol:
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