Re: Оформлять СНТ научат бесплатно предпринимателей и...

Отправлено: - 20:22

Есть такая поговорка: дурная голова, ногам покоя не даёт.

Ведь кто то, очень хитрый и умный , в окружений Президента, зачем то пролобирровал через него, отмену налогов на три года для малого бизнеса. Эти налоги, суммарно для МСБ, не критичные, можно их было платить СВОБОДНО и в условиях карантина. Зато в бюджета образовалась большая дыра; - а военным, полиции, медикам, педагогам, гос.служащим, пенсионерам надо платить; строить школы, больницы, содержать ЖКХ и прочие дела государственные - их никто не отменял, а на это - где деньги, Зин ??

Вот и из-за этой большой нужды в деньгах, государство , посредством мытарей - начинает жестко и планомерно проникать в "чёрную" бухгалтерию бизнеса и граждан, в виде ККМ в онлайн режиме, всеобщей декларации населения и прочих налоговых штучек.

И она уже и не налоговая- а департамент государственных ДОХОДОВ, то есть доходы в пользу государства любой ценой.