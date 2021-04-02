Оформлять СНТ научат бесплатно предпринимателей и бухгалтеров в Костанайской области
Отправлено: 02.04.21 - 19:03
С такой инициативой выступил Клуб бухгалтеров при Палате предпринимателей Костанайской области. Обучение будет проходить в онлайн-режиме 2 раза в неделю. Участвовать могут все желающие, независимо от форм собственности. Читать новость
Есть такая поговорка: дурная голова, ногам покоя не даёт. Ведь кто то, очень хитрый и умный , в окружений Президента, зачем то пролобирровал через него, отмену налогов на три года для малого бизнеса. Эти налоги, суммарно для МСБ, не критичные, можно их было платить СВОБОДНО и в условиях карантина. Зато в бюджета образовалась большая дыра; - а военным, полиции, медикам, педагогам, гос.служащим, пенсионерам надо платить; строить школы, больницы, содержать ЖКХ и прочие дела государственные - их никто не отменял, а на это - где деньги, Зин ?? Вот и из-за этой большой нужды в деньгах, государство , посредством мытарей - начинает жестко и планомерно проникать в "чёрную" бухгалтерию бизнеса и граждан, в виде ККМ в онлайн режиме, всеобщей декларации населения и прочих налоговых штучек. И она уже и не налоговая- а департамент государственных ДОХОДОВ, то есть доходы в пользу государства любой ценой.
По моим наблюдениям есть цель планомерно избавляться от маленьких магазинов. Помню, также избавлялись от киосков, что там антисанитария,уголовка, теневой бизнес, архитектура и прочее. Если предположить, что надо лоббировать интересы супермаркетов, а их владельцы непростые граждане, то мой размышления имеют своё основание подозревать как рука руку моет
К этому и идёт. В РФ избавились и думали как хорошо. Только теперь поставщики воют, конкуренции не осталось и сети своими условиями без маржи оставляют, или приходится производить тю Такую бурду, чтобы в цену попасть что люди тоже не рады.
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