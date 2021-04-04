Отправлено: - 19:47

Добринцофф:

Я в 16 как паспорт СССР получил,так сразу и поехал колесить по нашей необъятной родине.

Цитата:Вы не путайте, я тоже в свои 15-ть уже в Челябе в общаге жил. А тут совсем чужая страна, где тебе только как туристу и рады.