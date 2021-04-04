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≡ 17-летний житель Усть-Каменогорска застрял в Египте из-за положительного ПЦР-теста
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41261
17-летний житель Усть-Каменогорска застрял в Египте из-за положительного ПЦР-теста
Отправлено: 04.04.21 - 11:04
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Его семья улетела домой, а подросток остался в отеле за свой счёт, у него закончилось действие страховки и срок безвизового пребывания.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
154
Re: 17-летний житель Усть-Каменогорска застрял в Египте из-за...
Отправлено: 04.04.21 - 17:42
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
У вас мысли и предложения...аля Путин,там кинуть,там обмануть..нож в спину...хотя о чём я...

Кому что, а вшивому баня)) Шизофрения прогрессирует
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21527
17-летний житель Усть-Каменогорска застрял в Египте из-за положительного ПЦР-теста
Отправлено: 04.04.21 - 18:29
#16
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Цитата:
гражданин СССР:
Шизофрения прогрессирует

И не - лечится... :lol: :-o
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7862
Re: 17-летний житель Усть-Каменогорска застрял в Египте из-за...
Отправлено: 04.04.21 - 19:42
#17
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17 лет какой он ребёнок,взрослый парень.
Я в 16 как паспорт СССР получил,так сразу и поехал колесить по нашей необъятной родине.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6736
17-летний житель Усть-Каменогорска застрял в Египте из-за положительного ПЦР-теста
Отправлено: 04.04.21 - 19:47
#18
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Цитата:
Добринцофф:
Я в 16 как паспорт СССР получил,так сразу и поехал колесить по нашей необъятной родине.

Вы не путайте, я тоже в свои 15-ть уже в Челябе в общаге жил. А тут совсем чужая страна, где тебе только как туристу и рады.
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