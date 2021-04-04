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≡ Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как Колчак "Нашу Газету" издавал
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41261
Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как Колчак "Нашу Газету" издавал
Отправлено: 04.04.21 - 13:47
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Cегодня, 4 апреля, "Наша Газета" отмечает свой 19-й день рождения, с чем нас и вас, наши дорогие читатели, сердечно поздравляем! Забавно, что именно в этот почти юбилейный год наш гражданский журналист Александр ОЛЕЙНИК прислал в редакцию любопытное фото пожелтевшего листка под названием "Наша Газета".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
238
Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как Колчак "Нашу Газету" издавал
Отправлено: 04.04.21 - 13:47
#1
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Расстрел Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака был произведён 7 февраля 1920 года в 5-м часу утра в устье реки Ушаковки близ её впадения в реку Ангару по распоряжению Иркутского военно-революционного комитета, возглавлявшегося большевиками и действовавшего по личному указанию В. И. Ленина. Убили Верховного правителя без суда и до завершения следствия, а само решение о казни было политическим, не судебным, и предрешённым по согласованию с высшим советским руководством
Всё в духе коммуняяк!Без суда и следствия,по личному указанию Ленина!То есть В.И.Ленин так же был убийца?!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 04.04.2021 - 14:05]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6736
Re: Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как...
Отправлено: 04.04.21 - 13:53
#2
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удач и хороших репортажей НГ! ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6736
Re: Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как...
Отправлено: 04.04.21 - 13:54
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Beobachter

Наблюдатель. :-P
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6736
Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как Колчак "Нашу Газету" издавал
Отправлено: 04.04.21 - 15:16
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Всё в духе коммуняяк!Без суда и следствия,по личному указанию Ленина!То есть В.И.Ленин так же был убийца?!

У "НГ" день рождения, а эта тут всё своё - комуняки... Весеннее обострение наверное? ;-) Очередная жертва ЕНТ. :lol: Сто летней давности дела всё будоражат боярышникову. ;-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1236
Re: Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как...
Отправлено: 04.04.21 - 15:23
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Всё в духе коммуняяк!

Ишь как торкнуло-то, ажно закорежило! А на календаре тем временем праздник.

Нашу Газету с Днем Рождения! Здоровья корреспондентам, редакторам, модераторам, колумнистам и читателям! Всем побольше спокойствия, жизненных и коммунальных благ!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7568
Re: Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как...
Отправлено: 04.04.21 - 15:45
#6
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Цитата:
мы предлагаем читателям написать в комментариях, видели ли они еще где-нибудь издания с названием "Наша Газета

Блин в России вроде чуть ли не в каждом городе есть "Наша газета"
Точно есть в ЕКБ и в Новороссийске
И даже в Ирландии есть
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3264
Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как Колчак "Нашу Газету" издавал
Отправлено: 04.04.21 - 16:16
#7
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Цитата:
abaika95:
И даже в Ирландии есть

--В Швейцарии на русском языке. Тоже читаю изредка.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3264
Re: Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как...
Отправлено: 04.04.21 - 16:46
#8
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Цитата:
abaika95:
Блин в России вроде чуть ли не в каждом городе

---Не приувеличивай как всегда Ещё в Кемерово , Алекс подтвердит.
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
34
Re: Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как...
Отправлено: 04.04.21 - 17:30
#9
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Цитата:
abaika95:
Блин в России вроде чуть ли не в каждом городе есть "Наша газета" Точно есть в ЕКБ и в Новороссийске

Какая то нездоровая параллель получается, не находите?
Кустанай...
Даже у Колчака.
Газету с праздником!
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
859
Re: Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как...
Отправлено: 04.04.21 - 18:09
#10
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Цитата:
abaika95:
Блин в России вроде чуть ли не в каждом городе есть "Наша газета"

Так и есть. Загуглить и не спрашивать пользователей ))
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
114
Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как Колчак "Нашу Газету" издавал
Отправлено: 04.04.21 - 20:09
#11
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Наверно забыли что в Костанайской области Колчак устроил. Братские могилы расстрелянных до сих пор есть. Такой был безобидный правитель, что после освобождения Челябинска Красной армией, в нее записалось более 80 тыс добровольцев. Колчак же добровольцев набрать не мог, поэтому покупал у казахских баев батраков для своей Армии. Прям душка был ДА?.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7568
Re: Читая старую "НГ" расстрелянного адмирала - Как...
Отправлено: 04.04.21 - 20:31
#12
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Цитата:
Гога:
Не приувеличивай как всегда Ещё в Кемерово , Алекс подтвердит

Приувеличивать и обобщать разные эпитеты)
Цитата:
urmas:
Какая то нездоровая параллель получается, не находите? Кустанай... Даже у Колчака. Газету с праздником!

Я тоже не понял зачем в воодушевленный пример как бы "правоприемницы" выбирать колчаковскую газету?
Хотя хозяин барин
Цитата:
Janus:
Колчак же добровольцев набрать не мог, поэтому покупал у казахских баев батраков для своей Армии. Прям душка был ДА?.

Ну в России про него фильм и сериал сняли
А ещё мемориальную доску ему пытались установить вместе с Маннергеймом который Ленинград в блокаде держал
Вообщем в России почитают и таких "героев"
А в Казахстане почему нельзя?
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