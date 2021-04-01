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≡ «Я и моя машина». «Львица» Hyundai Click
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41261
«Я и моя машина». «Львица» Hyundai Click
Отправлено: 01.04.21 - 11:05
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Конкурс для женщин, владеющих искусством управления. В нашем традиционном конкурсе могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать. Если вы чувствуете себя на наших дорогах как рыба в воде, то этот конкурс для вас.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
534
Re: «Я и моя машина». «Львица» Hyundai Click
Отправлено: 01.04.21 - 11:05
#1
Комментарий удален модератором.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
859
«Я и моя машина». «Львица» Hyundai Click
Отправлено: 04.04.21 - 18:06
#2
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Женщины - они такие языкастые! А если жолпол возбудиться на внесение изменений в конструкцию автомобиля? Документики-то есть?! А про гонки лучше вообще молчать.
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