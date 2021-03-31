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≡ Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41247
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 11:21
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По данным на 30 марта первую прививку от коронавирусной инфекции в Костанайской области сделали только 1 829 учителям из запланированных 13 500. А два компонента вакцины получили только 262 педагога.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
221
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 18:27
#45
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Цитата:
Маркс:
А МКАД где заканчивается? Не на границах ли со странами СНГ?


Да как проезжаешь Башкирию и Татарстан..невооружённым взглядом видно что началась россия...покосившийся окна, упавшие заборы, соломенные крыши ..короче картина Репина маслом..и это до самого МКАДа. И довольно глупо отрицать очевидное!
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
130
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 18:36
#46
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

А зачем далеко ехать? Во второй Костанай загляни)))
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
130
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 18:40
#47
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Цитата:
abaika95:
И из Путина Пропагандисты явно Муссолини лепят

Россия ни под чью дудку не пляшет, независимое государство, потому и неугодно америкосам. Путин плевал на всех байденов и гнет свою линию. Вот и злитесь вы, просто потому, что завидуете))))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11522
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 18:44
#48
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Боярышникова на русских и Россию смотрю
обиженная сильно. видать досталось а свое время. за что то.
в Златоусте. пришлось убегать сверкая пятками. теперь отсюдв поливает...
мстит типа.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
221
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 18:46
#49
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Цитата:
гражданин СССР:
просто потому, что завидуете))))


Пустозвон, чему завидовать? Были мы зимой в Рязани.....мама дорогаяяя..кругом пьянство и алкоголизм ..женский алкоголизм вкупе с детским это что то...дети в школах пиво пьют...грязище по всему городу...народ обнищал...проклинает Путина..

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 01.04.2021 - 18:53]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2297
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 18:47
#50
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ПолиграфЪ Боярышников//видно что началась россия...покосившийся окна, упавшие заборы, соломенные крыши...//

Да неужели?
Это в деревнях и посёлках, из которых уехали трудоспособные из-за отсутствия рабочих мест (урбанизация, однако!) Старикам нет смысла строить себе особняки - просто доживают
Кстати, соломенные крыши - голимый бред!!!
Таких в России со времён крепостного права не было!
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
221
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 19:05
#51
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Цитата:
Кстати, соломенные крыши - голимый бред!!!
Таких в России со времён крепостного права не было!

Источник:


Деревня Медведево расположена в восточной части Воскресенского района, примерно в 7 км к северу от города Воскресенск.В 1926 году деревня являлась центром Медведевского сельсовета Усмерской волости Бронницкого уезда Московской губернии[6]. С 1929 года — населённый пункт в составе Ашитковского района Коломенского округа Московской области, с 1930-го, в связи с упразднением округа и переименованием района, — в составе Виноградовского района Московской области. В 1957 году, после того как был упразднён Виноградовский район, деревня была передана в Воскресенский район.
Это в Подмосковье!Крыши через дом накрыты рубероидом, очень много соломенных крыш!О Шифере там не слышали ВООБЩЕ!
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
130
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 19:06
#52
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Были мы зимой в Рязани.....мама дорогаяяя..кругом пьянство и алкоголизм ..женский алкоголизм

По всему видно, что ты не только боярышником увлекаешься, но и галлюциногены употребляешь :lol: . Да, кстати, на счет женского алкоголизма, госпожа Шарикова, Вы с боярышником поосторожнее ;-)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6708
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 19:08
#53
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

:lol: :lol:
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