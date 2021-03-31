Отправлено: - 18:27

Маркс:

А МКАД где заканчивается? Не на границах ли со странами СНГ?

Цитата:Да как проезжаешь Башкирию и Татарстан..невооружённым взглядом видно что началась россия...покосившийся окна, упавшие заборы, соломенные крыши ..короче картина Репина маслом..и это до самого МКАДа. И довольно глупо отрицать очевидное!