Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 11:21
По данным на 30 марта первую прививку от коронавирусной инфекции в Костанайской области сделали только 1 829 учителям из запланированных 13 500. А два компонента вакцины получили только 262 педагога. Читать новость
Маркс: А МКАД где заканчивается? Не на границах ли со странами СНГ?
Да как проезжаешь Башкирию и Татарстан..невооружённым взглядом видно что началась россия...покосившийся окна, упавшие заборы, соломенные крыши ..короче картина Репина маслом..и это до самого МКАДа. И довольно глупо отрицать очевидное!
Пустозвон, чему завидовать? Были мы зимой в Рязани.....мама дорогаяяя..кругом пьянство и алкоголизм ..женский алкоголизм вкупе с детским это что то...дети в школах пиво пьют...грязище по всему городу...народ обнищал...проклинает Путина..
ПолиграфЪ Боярышников//видно что началась россия...покосившийся окна, упавшие заборы, соломенные крыши...//
Да неужели? Это в деревнях и посёлках, из которых уехали трудоспособные из-за отсутствия рабочих мест (урбанизация, однако!) Старикам нет смысла строить себе особняки - просто доживают Кстати, соломенные крыши - голимый бред!!! Таких в России со времён крепостного права не было!
Деревня Медведево расположена в восточной части Воскресенского района, примерно в 7 км к северу от города Воскресенск.В 1926 году деревня являлась центром Медведевского сельсовета Усмерской волости Бронницкого уезда Московской губернии[6]. С 1929 года — населённый пункт в составе Ашитковского района Коломенского округа Московской области, с 1930-го, в связи с упразднением округа и переименованием района, — в составе Виноградовского района Московской области. В 1957 году, после того как был упразднён Виноградовский район, деревня была передана в Воскресенский район. Это в Подмосковье!Крыши через дом накрыты рубероидом, очень много соломенных крыш!О Шифере там не слышали ВООБЩЕ!
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать