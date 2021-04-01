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≡ После таяния в четверг - Десятки домов оказались в воде на одной из улиц Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41247
После таяния в четверг - Десятки домов оказались в воде на одной из улиц Костаная
Отправлено: 01.04.21 - 16:50
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Костанаец Дмитрий ДВУРЕЧЕНСКИЙ бьет тревогу: после реконструкции ул. Каирбекова десятки домов по ул. Совхозной в этом же районе КСК могут быть затоплены талыми водами.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21498
Re: После таяния в четверг - Десятки домов оказались в воде на...
Отправлено: 01.04.21 - 16:50
#1
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Один Пенсионер, бульдозер - заменяет... :lol: ;-)
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2294
После таяния в четверг - Десятки домов оказались в воде на одной из улиц Костаная
Отправлено: 01.04.21 - 18:09
#2
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Все не надо вывозить...

Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
221
Re: После таяния в четверг - Десятки домов оказались в воде на...
Отправлено: 01.04.21 - 18:35
#3
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Цитата:
- Со своих дворов мы сами мучались и вывозили снег.

Источник:

А кто должен со дворов частных домов вывозить снег? А.С.Пушкин? Что сомневаюсь что прямо снег вывозили,лукавит старик!Скоро потребуют что бы ЖКХ ночные горшки за них выносили.
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