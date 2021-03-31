Отправлено: - 16:15

Сабыр:

Он украл самое ценное у России-будущее. Уже не говоря о тех миллиардах на всём и везде со своей шайкой. Посмотрите как деградирует РФ! За МКАДом народ спивается,полная разруха. И его постоянное враньё всё это добивает.

Цитата:Да хватит уже бред нести- украл будущее. Народ за МКАДом спивается))) Давно в России был? Методичку смени, смешные вы, нацики)) Одно и то же блеете, как под копирку. А коснись - никаких фактов. Голый треп. только слюни пускаете