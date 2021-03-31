Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 11:21
По данным на 30 марта первую прививку от коронавирусной инфекции в Костанайской области сделали только 1 829 учителям из запланированных 13 500. А два компонента вакцины получили только 262 педагога. Читать новость
Сабыр: Он украл самое ценное у России-будущее. Уже не говоря о тех миллиардах на всём и везде со своей шайкой. Посмотрите как деградирует РФ! За МКАДом народ спивается,полная разруха. И его постоянное враньё всё это добивает.
Да хватит уже бред нести- украл будущее. Народ за МКАДом спивается))) Давно в России был? Методичку смени, смешные вы, нацики)) Одно и то же блеете, как под копирку. А коснись - никаких фактов. Голый треп. только слюни пускаете
Сабыр: Отключи путивизор и послушай умных людей в ютубе.
В Ютюбе теже люди что в телевизоре но в профиль) Пропаганда то одна По телику все хорошо по ютюбу все плохо А правда где-то по середине Я жил в России некое время И мне смешно когда тут начинают лить про то как там люди живут блестяще)) Так же как тут,никаких сильных различий не увидел Но пьют много В глаза бросается В Магнитогорске особенно
Сабыр: Например,Леонид Парфёнов,Дудь,А.Невзоров,Шевчук и т.д. они же в пух и прах разносят путинский режим и с фактами и с примерами. Какие из них пропагандисты??
Как же как же батенька Дудь прям яркий пример либеральной пропаганды,манипулятивной,подстрекательской и умной конечно же,молодежь ведётся сразу. Он же не интервью берет а пытается вкладывать свои идеи собеседнику и всем зрителям Я всего его ролики смотрел Он не объективен донельзя) Но умён Также как и Парфенов В его проекте Намедни выходит так что последние 30 лет были только политические скандалы и аварии Ничего хорошего он не скажет а если и скажет то вскользь либо осмеет Но опять же подаёт он это профессионально и круто Невзоров даже писать про него нехочу Там шиза Зыгарь публицист тоже блестяще повесточку подаёт в своих книгах "Вся кремлевская рать" и "Все свободны" Тонким выводом которых выходит что Путин случайный человек который просто дорвался до власти Но самое грустное что против этих вот пропагандистов из ютюба выступают ужасные,топорные пропагандисты из телика типо соловья,кисиля,Тиграна кеосояна,Симонян,и остальных таких же)) Игра в одни ворота в итоге
Путинский режим - это что? Только не надо штампы шлепать)) Был бы режим - всяких дудей и ему подобных давно бы уже в лагерях перевоспитали. А они сидят и преспокойно смердят. так что не надо слюни пускать))) Сомневаюсь, что ты такое такое про режим в Казахстане скажешь - знаешь, что сразу тебе хвост прижмут
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